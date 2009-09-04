Michael Jackson'a yıldız geçidiyle veda

Haziran ayında ölen Pop yıldızı Michael Jackson, California'da düzenlenen bir cenaze töreniyle defnedildi.

Image caption Törene sadece 200 davetli alındı, fotoğraflar basına dağıtıldı

Los Angeles yakınlarında Forest Lawn Memorial Park'ta düzenlenen törene sanatçının ailesi ve yakın dostlarından yaklaşık 200 kişi katıldı.

Oyuncu Elizabeth Taylor ve Macaulay Culkin, müzik yapımcısı Quincy Jones ve yurttaş hakları savunucusu Al Sharpton da törene katılanlar arasındaydı.

Tören ardından Michael Jackson buradaki mermer mozoleye defnedildi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren törende medya mensuplarına sadece sınırlı düzeyde erişim sağlandı.

Sanatçının hayranlarından da törenin yapıldığı alana gitmeye çalışmamaları istendi.

Ölümüne ilaçlar yol açtı

"Popun Kralı" olarak anılan Jackson'ın aldığı ilaçların etkisiyle ölümünü araştıran adli tıp uzmanları, geçen hafta vakayı "adam öldürme" kapsamında gördüklerini açıklamışlardı.

Ancak henüz kimse hakkında bir suç duyurusunda bulunulmadı.

Jackson 25 Haziran'da yeni bir turneye çıkmaya hazırlandığı sırada yapılan iğnelerin etkisiyle kalp krizi geçirmişti.

Resmi belgelerde de ölüm nedeni "bir başkası tarafından yapılan iğne" olarak geçiyor.

Doktoru Conrad Murray, soruşturmayı yürüten yetkililere Jackson'a gevşeticiler ve uyumasını kolaylaştırmak için kuvvetli bir anestezi ilacı olan propofol verdiğini söylemişti.

Tören gecikmeli başladı

Akşam üzeri yapılması düşünülen tören, planlanandan bir saat geç olarak, hava karardıktan sonra başladı.

Image caption Kardeşleri de Jackson gibi birer beyaz eldiven giymişti

Bu duruma 31 araçlık bir konvoyla gelen ailenin mezarlığa geç ulaşması yol açtı.

50 yaşında ölen sanatçının altın kaplama tabutunu kardeşleri Randy, Jackie, Tito, Jermaine ve Marlon taşıdı.

Hepsi aynı siyah takım elbiseleri giyen kardeşlerin her biri, tıpkı bir zamanlar Jackson'ın yaptığı gibi taşlarla bezeli birer beyaz eldiven giyiyordu.

Törene Jackson'ın üç çocuğu Prince Michael, Prince Michael II ve Paris'in yanı sıra eski eşi Lisa Marie Presley de katıldı.

Çocukları çiçeklerle süslü tabut üzerine birer taç bıraktı.

Al Sharpton dostu için bir konuşma yaparken, Gladys Knight da şarkı söyledi.

11 yaşındaki kızı Paris'in, tören sonunda tabut mozolenin içine taşınırken ağladığı aktarılıyor.

Çocuklarının vesayetini alan anne Katherine Jackson'ın da bitkin göründüğü, arabasına yardımla döndüğü belirtildi.

Jackson'ın defnedildiği Forest Lawn Memorial Park özel bir mezarlık olduğundan, hayranlarının Jackson'ın mezarını ziyaret etmesi mümkün olmayacak.

Aile, mezarın bir anıt ya da mabet durumuna gelmesini istemiyor.

Çok sayıda Hollywood yıldızının mezarları da çok geniş alana yayılan, bahçe ve heykellerle süslü bu büyük komplekste bulunuyor.