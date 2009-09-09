'Zimbabve'ye ambargo kaldırılsın'

Afrika'nın güneyindeki ülkelerin liderleri, uluslararası topluma Zimbabve'ye yönelik tüm uluslararası ambargoların kaldırılması çağrısında bulundu.

Image caption Tsivangirai iktidar paylaşımı anlaşmasının uygulanmasını istiyor

Bu çağrı, Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor.

Zimbabve'deki birlik hükümetinin diğer ortağı Demokratik Değişim Hareketi ise ambargolar kaldırılmadan önce, geçen yıl varılan ve yetki paylaşımını öngören anlaşmanın tamamen yürürlüğe sokulması gerektiği görüşünde.

Siyasi uzlaşma adımları

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan bölgesel bir zirvede bir araya gelen Güney Afrika bölgesinden devlet ve hükümet başkanları, zirve sonunda imzaladıkları bildiride Zimbabve'ye yönelik ambargoların kaldırılmasını istedi.

Sonuç bildirisinde, "Zirvede küresel siyasi uzlaşmanın uygulanmasında kaydedilen ilerleme not edilmekte ve uluslararası topluma Zimbabve üzerindeki tüm ambargoları kaldırması çağrısında bulunulmaktadır." denildi.

Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da, "Olumlu gelişmeleri, kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdiğimizde, ambargoların kaldırılması vaktinin gelmiş olduğuna inanıyoruz." diye konuştu. Kabila, ambargolar kaldırılmadığı takdirde, siyasi uzlaşının hayata geçirilmesi önünde bir engel oluşturacaklarını söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma da ambargoların koşulsuz olarak kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Zuma, ambargoların kaldırılmasını koşullara bağlamak için bir neden olmadığını belirtti ve ambargolar kaldırılırsa, bunun Zimbabve'deki taraflar arasında varılan siyasi uzlaşı sürecine de yardımcı olacağını söyledi.

Zuma, zirveyi de Zimbabveli liderlerin yetki paylaşımı anlaşması üzerindeki fikir ayrılıklarını gidermeleri çağrısında bulunarak açmıştı.

Zimbabve'de Cumhurbaşkanı Robert Mugabe ile Başbakan Morgan Tsvangirai arasında Şubat ayında yetki paylaşımını öngören bir anlaşma imzalanmıştı. 2008'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu kazanan Tsvangirai, daha sonra taraftarlarına şiddet uygulanması üzerine seçimlerden çekilmişti.

Ancak daha sonra Mugabe ile iktidar paylaşımı anlaşması yaparak ülke yönetiminde yer almayı kabul etmişti.

Anlaşmaya göre, 28 yıldır iktidarda bulunan Robert Mugabe cumhurbaşkanlığı görevine devam ederken, Morgan Tsvangirai ise önemli yetkilerle başbakanlık koltuğuna oturmuştu.