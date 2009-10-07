Zanlı sunucu firarda

Brezilya polisi, hazırlayıp sunduğu programın izlenme oranlarını arttırmak için cinayet işletmekle suçlanan televizyon sunucusunun ortadan kaybolduğunu duyurdu.

Image caption Wallace Souza'nın siyasetçi kimliğinden ötürü dokunulmazlığı vardı.

Aynı zamanda Amazonas eyalet kongresinin üyesi olan Souza, iddiaların rakipleri tarafından kendisini yıpratmak için ortaya atıldığını ve hiçbir kanıta dayanmadıklarını söylüyor. Ancak polis, Souza'nın Amazonas eyaletinde bazı cinayetler için emir verdiğini ve televizyon ekiplerini de uyararak olay yerine polisten bile önce ulaşmalarını sağladığını kaydediyor. Wallace Souza, geçen haftaya kadar dokunulmazlık hakkından yararlandığı için hakkında tutuklama kararı verilemiyordu. Ancak Amazonas eyalet kongresi Souza'nın dokunulmazlığını kaldırınca, ünlü televizyon sunucusu ortadan kayboldu. Hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarılan Souza'nın bulunması amacıyla geniş çaplı arama başlatıldı. Soruşturma makamları, Souza'nın Amazonas eyaletinde rakiplerinden kurtulmak için cinayet emirleri verdiğini, cinayetin işlenmesinden sonra da kendisine bağlı televizyon ekiplerinin esrarengiz bir şekilde olayın hemen ardından cinayet mahalline ulaştıklarını söylüyor. Böylece olaya ilişkin görüntü ve yorumlar kısa sürede, çarpıcı ayrıntılarla Souza'nın programında yayınlanıyordu. Hedef olduğu soruşturma nedeniyle Souza'nın televizyon programı geçtiğimiz yılın sonlarında yayından kaldırılmıştı. Eski bir polis olan ve teşkilattan uzaklaştırılan Wallace Souza'nın avukatları, müvekkilleri hakkındaki suçlamaların bir karalama kampanyasından ibaret olduğunu öne sürüyor.