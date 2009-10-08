Kabil'de Hint elçiliğine bomba

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında 17 kişi öldü.

Image caption Saldırı bomba yüklü bir araçla düzenlendi

Saldırı sonucu 80'den fazla kişi de yaralandı.

Bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırı, kentin merkezinde Hindistan Büyükelçiliği önünde meydana geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Nirupama Rao, bomba yüklü aracın elçilik binasının dış duvarına sürüldüğünü söyledi.

Afgan İçişleri Bakanlığı da bu bölgede bulunuyor.

İlerleyen saatlerde Taliban adına yapılan bir açıklama ile saldırı üstlenildi, ancak Hindistan elçiliğinin neden hedef seçildiği konusunda bilgi verilmedi.

Saldırı sabah işe gidiş saatinde düzenlendiği için sokakların işlek olduğu, ölenlerden bazılarının bu sırada resmi binaların önünde çalışan temizlik görevlileri olduğu bildiriliyor.

Çevrede büyük hasar oluştu

Görgü tanıkları patlama ardından olay yerinden dumanlar yükseldiğini, geniş bir alanda sokakların cam kırıklarıyla kaplı olduğunu aktardı.

Patlama ardından elçiliğin önünde büyük bir krater oluştu, pek çok bina ve araç hasar gördü.

Afganistan lideri Hamid Karzai, ABD ve Birleşmiş Milletler saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

Bu, Ağustos ayından bu yana başkentte düzenlenen dördüncü bombalı saldırı.

Image caption Hint büyükelçiliği geçen yıl da saldırıya uğramıştı

Muhabirlerimiz son dönemde başkentin gitgide daha sık hedef alındığına dikkat çekiyor.

Ancak genellikle yabancı hedeflere yönelik olsa da, saldırılarda yaşamlarını yitirenlerin çoğu Afgan siviller oluyor.

Hindistan'ın Kabil'deki büyükelçiliği 2008 Temmuz ayında da bir intihar saldırısına hedef olmuş, eylem 41 kişinin ölümüne, 141 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

ABD stratejisini değerlendiriyor

Son saldırı, Afganistan'da Taliban yönetimini deviren operasyonun sekizinci yıldönümünde, ABD'nin ülkedeki stratejisini gözden geçirdiği bir döneme rastladı.

ABD Başkanı Barack Obama, gözden geçirmekte olduğu stratejinin çekilme ya da asker sayısını azaltma unsurlarını kapsamadığını söyledi.

Afganistan'daki NATO güçlerinin Amerikalı komutanı Orgeneral Stanley McChrystal, bu ülkeye 40 bin Amerikan askeri daha gönderilmesini istemişti.

McChrystal'in 'belirsizliğin Amerika'nın düşmanlarını cesaretlendirdiği' sözlerine ABD Savunma Bakanı Robert Gates yetkililerin içtenlikle dile getirdikleri görüşlerini kamuoyundan gizlemelerinin zorunlu olduğunu belirterek yanıt verdi.

Kongre liderleri ve komutanlar ile bir dizi görüşmeye girişen Başkan Barack Obama, bu konudaki kararını bir kaç hafta içinde açıklayacak.