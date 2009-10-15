'K.Kutbu yaz aylarında yokolabilir'

Yeni bir araştırmaya göre Kuzey Kutbu, erimenin daha da hızlanması sebebiyle mevcut buzullarının büyük bölümünü sadece on yıl gibi kısa bir süre içerisinde yıllık yaz erimesi sırasında kaybeder hale gelecek.

Image caption Kuzey Kutbu açık deniz halini alabilir

Cambridge Üniversitesi profesörü Peter Wadhams, Kuzey Kutbu'na bu yıl içinde yaptıkları bir keşif çalışmasında buz tabakasının beklenenden daha ince ve daha az yoğun olduğunu gösterdiğini, bunun da buzulların hızlı erimesine yol açabileceğini söyledi.

Wadhams, gezegenin en kalıcı öğelerinden biri olarak kabul edilen Kuzey Kutup buzul tabakasının, yakında geçici olarak varolan bir hal alabileceğine dikkat çekti.

Wadhams'a göre erimenin hızı, kutup bölgesinde aylar boyunca açık deniz oluşmasıyla sonuçlanabilir.

Hızlı erime

Profesör Wadhams, yaz aylarında Kuzey Kutbu'nda gemi trafiğinin rahatlıkla yaşanabileceğini söyledi.

BBC Çevre muhabiri David Shukman'ın aktardığına göre İngiltere'nin önde gelen kutup uzmanlarından biri olan Wadhams, bu tahminleri kâşif Pen Hadow ve ekibinin Kuzey Kutbu'nda yaklaşık 435 kilometrelik bir yürüyüş sırasında buzulların kalınlığına ve diğer öğelere ilişkin topladıkları verilere dayanıyor.

Tahminlerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Pen Hadow da değişiklikler nedeniyle kutup bölgesinin daha büyük bir açık denize dönüşmesi nedeniyle kâşifler olarak yeni teknikler benimsemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Hadow, örneğin yüzme bilseler de suyun içinde çok fazla yük çekemedikleri için artık köpekleri kullanamadıklarını dile getirdi.

Hadow'a göre gelecekte kâşifler, kızaklardan çok kano kullanmayı tercih edebilirler.