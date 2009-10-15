Galileo'nun eserleri Vatikan'da

Vatikan, Katolik Kilisesi'nce bir zamanlar kafir ilan edilen İtalyan astronom Galileo'nun eserlerinin görülebileceği bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Image caption Sergi Ocak ayına kadar açık kalacak

17'inci yüzyılda yaşayan Galileo, Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğü fikrini kamuoyu önünde tartışmaya açtığı için yargılanmıştı.

Bu karar, ancak 1992'de Papa İkinci John Paul tarafından hatalı olarak tanımlandı.

Papa İkinci John Paul, o dönem yaptığı konuşmada Katolik Kilisesi'nin bilim düşmanı olmadığını söylemişti.

Galileo'nun eserleri

Galileo bugün astronominin kurucularından biri olarak kabul ediliyor.

Dünya ile Güneş arasındaki bağı ilk olarak Kopernik ortaya koysa da bu teoriyi kanıtlayan Galileo oldu.

Sergide Galileo'nun keşiflerini not ettiği orijinal belgelerin yanı sıra kullandığı bazı enstrümanlara da yer veriliyor.

Sergi, Galileo'nun çalışmalarının 400'üncü yıldönümü nedeniyle hazırlandı.

Sergi, Ocak ayına kadar açık kalacak.