İran'da intihar saldırısı

İran Sistan Belucistan'da en az 42 kişinin öldüğü devrim muhafızlarına yönelik intihar saldırısından sonra Pakistan'ı suçladı.

Image caption Saldırıda en az 35 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad olaya bizzat Pakistan'dan gelen ajanların karıştığını öne sürerek, Pakistan'dan sorumluları cezalandırmasını istedi.

Ahmedinejad, "bize ulaşan haberlere göre Pakistan'daki bazı istihbarat ajanları bu olayın asli failleri ile işbirliği yapıyorlar" diye konuştu.

Medyada yer alan haberlere göre Tahran'daki Pakistanlı bir diplomat da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve saldırganların bizzat Pakistan'dan geldikleri yolundaki iddialar kendisine iletildi.

İran'da devrim muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu en az 42 kişi ölmüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Sünni militan grup Cundullah'ın sorumlu tutulduğu saldırıyı kınadı.

Pakistanlı sözcü Abdül Basit Cundullah liderinin Pakistan'da olduğu yolundaki İran suçlamalarının asılsız olduğunu da söyledi.

Nasıl oldu?

Amerika Birleşik Devletleri de saldırıyı kınadı.

Devlet medyası, bir ya da daha fazla sayıda eylemcinin, Pakistan sınırındaki Belucistan bölgesinin önde gelen yerel liderleriyle ordu yetkililerinin düzenlediği toplantıyı hedef aldığını bildirdi.

Komutanların yerel aşiret liderleriyle görüşmek üzere bölgeye gittikleri belirtildi. Sistan-Belucistan ağırlıklı olarak Beluci etnik kökenden, Sünni müslümanların yaşadığı bir bölge.

İran geçmişte Cundullah adlı Sünni direniş grubu bölgede terör faaliyetlerinde bulunmakla suçlamıştı. Resmi haber ajansı İRNA ve devlet televizyonu saldırıda ölenler arasında Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Nurali Şuşteri ile muhafızların bölge komutanı Recep Ali Muhammedzade'nin de bulunduğunu duyurdu. Meclis Başkanı Ali Laricani, parlamentoyu açarken, hayatını kaybedenleri şehit olarak niteledi ve ''teröristlerin amacı Sistan-Belucistan bölgesinin güvenliğine darbe vurmaktır'' dedi.

'Yabancı unsurlar'

Saldırının ardından Devrim Muhafızları olaydan ''yabancı unsurları'' sorumlu tuttu. Devlet Televizyonu'nda yayınlanan Devrim Muhafızları açıklamasında ''yabancı unsurlar bu saldırıda rol oynamıştı'' dendi. ''Yabancı unsurlar'' ifadesi genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere için kullanılıyor. Pakistan ve Afganistan'la sınırı olan Sistan Belucistan, ağırlıklı olarak kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve eşkiyalığın yaygın olduğu bir bölge. İran Halk Direniş Hareketi olarak da bilinen Cundullah, Sünni azınlığa yönelik siyasi ve dini baskılara karşı mücadele ettiğini söylüyor. Mayıs ayında yine Sistan Belucistan bölgesindeki Zahedan kentinde akşam namazı sırasında bir camiye düzenlenen saldırıda rol aldıkları gerekçesiyle 3 kişi idam edilmişti. Yine Zahedan'da 2007'de düzenlenen bir başka saldırıda ölen 11 kişi arasında da Devrim Muhafızları da bulunuyordu.