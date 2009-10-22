Çin'de büyüme yeniden hızlandı

Yılın üçüncü çeyreğine ait rakamlar büyüme hızında artışa işaret ederken, yetkililer bu yılki yüzde 8'lik büyüme hedefine ulaşacaklarını söylüyorlar.

Image caption Son rakamlar yetkililerin iyimserliğini artırdı

Çin hükümeti tarafından açıklanan rakamlar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın büyüme hızının yılın üçüncü çeyreğinde bu yılki en yüksek düzeyi olan yüzde 8,9'a çıktığını gösteriyor. Büyüme hızı oranı yılın ikinci üç ayında yüzde 7,9 idi.

Çin ekonomisi 2009 yılının başından bu yana, ilk üç çeyrekte yani dokuz ay içinde toplam yüzde 7,7 büyüdü.

Şimdi yetkililer, dördüncü çeyrekte de son açıklanan rakama yakın bir hız tutturulabileceğini düşünerek, yıl sonu itibariyle yüzde 8'lik yıllık büyüme hedefinin kesinlikle tutturulacağını söylüyorlar.

Çin hükümeti yeni iş alanları açmak ve talebi artırmak amacıyla büyük altyapı projelerinden oluşan bir pakete yüzlerce milyar dolar ayırdı.

Bu tedbirlerin, gerçek ekonomi üzerinde etkisini göstermeye başladığı görülüyor.

Bazı yorumcular Çin ekonomisinin gidişini "ne çok sıcak ne çok soğuk" diye tanımlıyorlar.

Bir çok iktisatçı Çin ekonomisinin büyüme hızındaki artış eğiliminin yılın son çeyreği ve 2010'un ilk çeyreğinde de süreceğini düşünüyor.

İmalat sektöründeki üretim artışı da bu düşünceyi destekler nitelikte.

Ama Çin'in bazı ekonomik kaygıları da var.

Fiyatlar sekiz aydır sürekli olarak düşüş gösteriyor.

Bir çok bölgede hala işsizlik oranı yüksek ve bazı fabrikalarda işçilerin, küresel ekonomik kriz öncesine göre daha az saat çalışıp daha az ücret aldıkları bildiriliyor.

Fakat Çin ekonomisi yine de rakiplerinden çok daha iyi durumda.

Şimdi hükümetin ekonomik canlanmayı sekteye uğratmadan, teşvik paketi çerçevesinde yapılan yatırımları yavaş yavaş nasıl durduracağını ve devlet bankalarının verdiği büyük kredilerin miktarını nasıl azaltacağını hesaplaması gerekiyor.

Umulan, iç tüketimin artışının özel sektörde bir canlanma yaratması ve Çin ihraç ürünlerine küresel talebin yeniden yükselmesi. Yetkililer bu sayede devlet teşviklerinin yavaş yavaş durdurulmasının yaratacağı olumsuz etkinin nötralize edilebileceğini ve büyüme hızının istikrara kavuşacağını düşünüyor.