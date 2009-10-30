AB Çek Cumhuriyeti engelini aştı

Brüksel'deki zirvede bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, birliğin işleyinin reformdan geçirilmesini öngören Lizbon Anlaşması'nın kabulü önündeki Çek engelini kaldıracak bir anlaşma metni üzerinde uzlaştı.

Image caption Klaus'un sonuçtan tatmin olduğu söyleniyor

Anlaşmanın önündeki son engel Çek Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus'un itirazıydı.

Klaus, AB'nin Temel Haklar Sözleşmesi'nin ikinci dünya savaşından sonra Çek Cumhuriyeti'nden sınırdışı edilen binlerce Alman tarafından mülklerini geri almak için kullanılabileceğinden kaygılıydı.

Avrupa Birliği liderleri Çek Cumhuriyeti'nin bu sözleşmenin dışında kalması konusunda uzlaştı.

Bir sözcüsü, Klaus'un Lizbon Anlaşması'na başka bir itiraz getirmeyeceğini söyledi.

Çek Cumhuriyeti Başbakanı Jan Fischer de Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada Klaus'un aldığı bu ödünle tatmin olduğunu belirtti.

Şimdi Lizbon Anlaşması'nın kabulü önünde bir hukuki engel kaldı.

Tek engel Çek mahkemesi

Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, gelecek hafta anlaşmanın ülkenin anayasasıyla uyumlu olup olmadığına karar verecek.

Çek Başbakanı, mahkemenin Lizbon Anlaşması'nın ülkenin egemenliğini ihlal ettiği yönündeki şikayetleri reddetmesi durumunda anlaşmayı yıl sonuna dek onaylayabileceklerini belirtti.

'Engelli maraton'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Lizbon Anlaşması için sekiz yıldır devam eden müzakere sürecinin kendisine 'engelli bir maratonu' hatırlattığını söyledi.

Ancak AB liderleri kalkınmakta olan ülkelere küresel ısınmayla mücadelede yardım için oluşturulacak fon konusunda uzlaşmaya varamadı.

Barroso 'Bu gece son siyasi engeli de kaldırdık' dedi.

AB liderlerinin bugün Lizbon Anlaşması'yla oluşturulacak AB Konseyi Başkanlığı görevini kimin alacağı konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

'Blair'ın şansı azalıyor'

Image caption Blair'in AB Konseyi Başkanlığı şansı azalıyor

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Lüksemburg Başbakanı Jan-Claude Juncker'in bu görev için adı geçiyor.

İngiltere Başbakanı Gordon Brown dün Blair'a destek vererek 'mükemmel bir aday' olduğunu söylemişti.

Ancak Brüksel'deki muhabirimiz Jonny Dymond, Blair'ın şansının azaldığını söylüyor.

Muhabirimiz, Avrupa Sosyalist Grubu'nun Blair'a destek vermediğini ve başbakanlığın da yenilginin ihtimal dahilinde olduğu sinyalini verdiğini belirtiyor.

İklim fonunda uzlaşma yok

AB liderleri, aralık ayında Kophenag'ta yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi öncesi ortak bir tutum konusunda uzlaşamadı. Konu bugün de tartışılmaya devam edecek.

Kopenhag'taki zirvede Kyoto Protokolü'nün yerini alacak yeni bir küresel iklim anlaşmasına varılması hedefleniyor.

Birliğin dönem başkanlığını yürüten İsveç'in Başbakanı Fredrik Reinfeldt AB liderlerine, kalkınmakta olan ülkelere küresel ısınmanın etkileriyle mücadele etmesine yardım için 'sabit miktarda' bir para yardımı üzerinde uzlaşmaları çağrısında bulunmuştu.

Reinfeldt bunun, Japonya ve ABD gibi zengin ülkelerin benzer taahütlerde bulunmasının yolunu açabileceğini söylemişti.

Ancak Polonya Maliye Bakanı Jacek Rostowski BBC'ye yaptığı açıklamada dokuz Doğu Avrupa ülkesinin daha zengin ülkeler, daha fazla para ödemeyi kabul etmedikçe anlaşmayı bloke etmeye kararlı olduğunu söyledi.

AB kaynakları, dönem başkanlığının bugün bu konuda yeni öneriler sunmasının beklendiğini bildiriyor.

AB Komisyonu birlik üyelerine, kalkınmakta olan ülkelere küresel ısınmanın etkileriyle başa çıkabilmeleri için 2013 yılına dek yılda 15 milyar dolar yardım yapılmasını tavsiye etmişti.

Birlik, karbon salımlarını 2020'ye dek yüzde 20 oranında azaltmayı taahhüt etmişti.