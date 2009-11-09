Berlin Duvarı'nın yıkılışı kutlanıyor

Berlin'in doğu ve batısını ayıran duvarın yıkılışının 20'nci yıldönümü kutlanıyor.

Image caption 9 Kasım 1989'da duvarın yıkılışında çekilen fotoğraflardan biri

Yıldönümü programı, kentin doğusundaki Gethsemane Kilisesi'nde başladı. Bu kilisenin bulunduğu yer, duvarın yıkılışına giden süreçte protestoların merkezi konumundaydı.

Program çerçevesinde, dünya liderleri 1989 yılında açılan ilk Doğu Alman sınır kapısından geçtiler.

Almanya başbakanı Angela Merkel, geçmişte Doğu ve Batı Almanya'yı ayıran bu noktadan karşı tarafa sembolik bir yürüyüş yaptı.

Merkel'e eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov ve Polonyalı eski sendika lideri ve cumhurbaşkanı Lech Walesa eşlik etti.

Walesa'nın Dayanışma Hareketi, Doğu Avrupa'daki komünist iktidara karşı çıkan ilk örgütlü hareket olmuştu.

Berlin Duvarı'nın yıkılması, komünist iktidarın çöküşü, iki Almanya'nın birleşmesi ve Soğuk Savaş'ın bitmesini beraberinde getirmişti.

DUVARIN ÇÖKÜŞÜ 13 Ağustos 1961: Doğu Almanya duvarı inşa etti Ağustos-Eylül 1989: Doğu Avrupa üzerindeki komünist denetim gevşerken, onbinlerce Doğu Alman, ülkeleri dışında sığınma talebinde bulundu 7 Ekim: Sovyet lider Mihail Gorbaçov, Doğu Berlin ziyareti sırasında dolaylı olarak reform çağrısında bulundu 18 Ekim 1989: Doğu Almanya'da hükümet karşıtı protestolardan sonra Erich Honecker yerine liderliğe Egon Krenz geçti 4 Kasım 1989: Doğu Almanların kitlesel protestoları 9 Kasım: Doğu Alman hükümetinin Batı Almanya'ya seyahat kısıtlamalarını kaldırma girişiminin ardından duvar yıkıldı

Komünist Doğu Almanya, 155 kilometre uzunluğundaki Berlin Duvarı'nı 1961 yılında inşa etmişti.

Duvarın amacı ise Batı Berlin'i duvarın içine hapsederek, vatandaşlarının Doğu Almanya haritası içinde kapitalist bir anklav olan Batı Berlin'e kaçmalarını engellemekti.

Duvarı aşıp Batı Berlin'e geçmeye çalışan 100'den fazla kişinin öldürüldüğü sanılıyor.

'Kapitalizmin zaferi'

Duvarın yıkılması, kapitalizmin zaferinin en önemli sembollerinden biri olarak görülüyor.

Ancak BBC'nin yaptırdığı bir kamuoyu yoklaması, dünya genelinde serbest piyasa sistemine olan inancın giderek zayıflamakta olduğunu ortaya koydu.

27 ülkede ankete katılanların yalnızca yüzde 11'i, kapitalizmin doğru işlediği görüşünde.

Katılımcıların üçte ikisi refahın dağılımında hükümetlerinin daha etkin rol oynamasından yana.

9 Kasım 1989'da, bir Doğu Alman yetkilinin, açıklanamayan bir şekilde, sınırların açılacağını söylemesi üzerine, binlerce kişi duvara ve sınır geçişlerine akın etmiş, ne yapacağını bilemeyen sınır muhafızları müdahale etmeyince sınırlar fiilen açılmıştı.

Kutlamalar

Aralarında Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İngiltere Başbakanı Gordon Brown ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bulunduğu liderler, uluslararası siyasetçiler, doğu Alman sivil toplum liderleri, ünlü Brandenburg kapısını doğudan batıya yürüdü.

Kutlamalarda en çok öne çıkarılan etkinlik ise Berlin duvarını ve 89'un zincirleme etki yapan olaylarını sembolize eden 2.5 metrelik bin kadar domino taşının devrilecek olması.

Duvar soğuk savaşın, Avrupa'nın bölünmüşlüğünün ve dünyaya hakim olan iki farklı toplum düzeninden birinin, en azından bir tür sosyalizmin çöküşünün en görünür ve en akılda kalan sembollerinden biri.