Mercedes Brawn'ı satın aldı

Alman otomotiv devi Mercedes, Formula 1'de geçen yılın şampiyonu olan Brawn'ı satın aldı.

Bu gelişmenin ardından Brawn'la şampiyonluğa ulaşan Jenson Button'ın gelecek yıl McLaren'e katılarak Lews Hamilton'ın takım arkadaşı olması bekleniyor. Anlaşmaya göre, Mercedes Brawn'ın yüzde 75'ine, Abu Dabi'li bir firmayla ortak oldu, ancak Alman devi McLaren'e motor sağlamaya da devam edecek. Yeni takımda sürücülerden birinin Nico Rosberg olması bekleniyor. Diğer sürücü koltuğu için en güçlü aday ise Nick Heidfeld; düşük bir olasılık da olsa Timo Glock'un da adı geçiyor. Ross Brawn'ın takımın patronu kalmaya devam edeceği ve icra direktörü Nick Fry'la birlikte şirketin yüzde 24,9'luk hissesini paylaşacakları bildirildi. Kalan yüzde 75.1'lik hisse ise yüzde 45.1'i Mercedes, yüzde 30'u ise Abu Dabi şirketi Aabar yatırımcılık arasında paylaşılacak.

Yeni isim

Brawn adını Mercedes GP olarak değiştirecek, McLaren'in adı ise ''Vodafone McLaren Mercedes'' olarak kalmaya devam edecek. McLaren'in başkanı Ron Dennis, anlaşmayı hem McLaren hem de Daimler-Mercedes grubu için ''kazan-kazan'' olarak niteledi. Jenson Button ise 3.5 milyon sterlin civarındaki yıllık gelirinde artış sağlamaya çalışıyordu, ancak takımın yeni patronlarıyla anlaşmazlığın yalnızca paranın miktarından ibaret olmadığı anlaşılıyor. Button'ın, McLaren'in gelecek yıl daha güçlü bir otomobile sahip olacağını düşündüğü söyleniyor. Button ve danışmanı Richard Goddard cuma günü McLaren'in ziyaret etmişlerdi. Şimdi söylentiler, Button'ın Brawn'ın 2010'da sahip olacağından daha güçlü bir otomobille yarışacağını düşündüğüne işaret ediyor. McLaren için güçlü adaylardan biri de, Fernando Alonso'nun Ferrari'yle anlaşması ardından boşta kalan Finli Kimi Raikkonen.