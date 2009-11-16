Japon ekonomisinde büyüme sürüyor

Japonya üst üste iki çeyrekte büyüme kaydederek resesyona geri dönüş endişelerini giderdi.

Image caption Japonya'nın ihracatı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,4 arttı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Japonya yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 0,9 büyümüştü.

Ancak uzmanlar yıllık büyüme oranlarının birkaç yıl daha düşük düzeylerde seyredeceği uyarısında bulunuyor.

Küresel ekonomik kriz, Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük resesyona itmişti.

Özellikle ihracata dayalı bir ekonomisi olan Japonya, bir yıl boyunca resesyondan çıkamamıştı.

Japonya Ticaret Bakanı'ndan özür

Öte yandan Japonya Ticaret Bakanı Masayuki Naoşima ise hassas ekonomik verileri kamuoyundan önce petrol sektörünün önde gelen yöneticilerine açıkladığı için özür diledi.

2009'un üçüncü çeyreğindeki büyüme rakamları, Başbakan Yukio Hatoyama'nın Eylül ayı ortasında göreve başlayan hükümetinin açıkladığı ilk veriler oldu.

Eski hükümetin açıkladığı ekonomiyi canlandırma paketleri, ülkede tüketici harcamalarını artırmıştı.

Yine önceki hükümetin verdiği teşvikler ve bazı kesimlere tanıdığı vergi indirmleri, önümüzdeki yıla kadar yürürlükte olacak.

Ancak yıl sonunda ikramiyelerde beklenen düşüş ve işsizliğin artması nedeniyle tüketici harcamalarının önümüzdeki aylarda önemli oranda artması beklenmiyor.

Hatoyama liderliğindeki Demokrat Parti hükümeti, Japonya'da aileleri desteklemeye yönelik bazı yeni önlemler açıkladı.

Ancak bu önlemlerin olumlu etkilerinin ancak 2010'un ikinci yarısında görülebileceği belirtiliyor.

Japonya hükümetinin ise bu koşullarda 30 milyar dolarlık yeni bir ekonomiyi canlandırma paketi ve ek bütçe açıklayabileceği bildiriliyor.