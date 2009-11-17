Kokain taşırken düşen uçak

Birleşmiş Milletler, Güney Amerika'dan Batı Afrika'ya kokain taşırken düştüğü öne sürülen uçakla ilgili soruşturma başlattı.

BM'nin uyuşturucuyla mücadele biriminden Alexandre Schmidt, BBC'ye uçağın kapasitesinin 10 ton kokain taşımaya uygun olduğunu söyledi. Ancak kokain bulunmuş değil. Batı Afrika, Latin Amerika menşeili kokainin en önemli geçiş güzergahlarından. Ancak BM yetkilisi, Mali'nin Gao kenti yakınlarında düşen uçağın büyüklüğünün kendileri için çok şaşırtıcı olduğunu söyledi. Schmidt, uçağın motor numarasını ve çıkış noktasının Venezuela olup olmadığını anlamaya çalıştıklarını söyledi. Yetkililer, son olayda Boeing tipi bir uçağın uyuşturucuyu Mali'nin Gao kentinde bir iniş pistinde boşalttıktan sonra kalkışa geçtiği sırada düştüğünden kuşkulanıyor. Venezuelalı yetkililer de, uçağın kendi ülkelerinden havalandığı iddialarını soruşturmaya başladı9klarını açıkladı. Fransız Haber Ajansı AFP'nin haberine göre, Venezuela İçişleri Bakanı Tarik el Ayssami, kokainle Venezuela arasında bir ilişki kurmanın Caracas yönetiminin uyuşturucuyla mücadeledeki yoğun çabasını gölgelemeyi hedeflediğini öne sürdü. Latin Amerika'dan Batı Afrika'ya gönderilen uyuşturucunun genellikle küçük uçaklar ya da teknelerle taşındığı, daha sonra da Avrupa'ya sevkedildiği biliniyor.