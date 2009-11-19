Mısır ile Cezayir'in futbol krizi

Mısır hükümetinin, futbol taraftarlarına saldırıldığı gerekçesiyle Cezayir'deki büyükelçisini geri çektiği bildiriliyor.

Image caption Mısır'da yaralanan Cezayirli futbolcuları gösteren gazete haberi

İki ülkenin milli takımları dün Sudan'da Dünya Kupası grup eleme maçı için karşı karşıya gelmişti.

Cezayir maçı 1-0 kazanarak Mısır'ı kupadan elemişti.

Mısır hükümeti maçtan sonra 21 taraftarına saldırıldığını söylüyor.

Maç için 15 bin polisini seferber ederek sıkı güvenlik önlemleri alan Sudan emniyeti ise yalnızca dört kişinin yaralandığını kaydediyor.

Sudan hükümeti, Mısır basınında yer alan ve kendilerini güvenliği sağlayamamakla suçlayan haberler üzerine Mısır'ın Hartum'daki büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağırarak bilgi istedi.

Dört ülkeye yayılan olaylar

Mısır ve Cezayir'in bundan önceki karşılaşmaları da olaylı geçmişti.

Bu ay başlarında Kahire'de yaşayan Cezayirlilere saldırılar düzenlenmesi ardından, Cezayir'de Mısırlılara ait işyerleri yağmalandı.

Bu işyerlerinde milyonlarca dolarlık hasar meydana geldiği bildiriliyor.

Cumartesi günü de Kahire'deki maç öncesi Cezayirli oyuncuların otobüsleri taşlandı.

Olayda üç futbolcu yaralandı.

Fakat Mısır basınında Cezayirli futbolcuların otobüsün camlarını içerden kırarak, saldırı altında oldukları izlenimi yaratmaya çalıştığı yorumları yer aldı.

Hafta sonundaki maçı Mısır milli takımı 2-0 kazandı; maç sonrası olaylarda toplam 32 kişi yaralandı.

Cezayir Futbol Federasyonu Başkanı, Mısırlı meslektaşını gerginliği artırmaya çalışmakla suçladı.

Öte yandan olaylar her iki ülkeden vatandaşların yaşadığı Fransa'ya da sıçradı.

Marsilya kentinde çıkan olaylarda Cezayirli taraftarlar altı gemiyi yaktı.

Kentteki çatışmaları yatıştırmak için 500 polis olay yerine sevkedildi.