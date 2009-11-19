AB'nin ilk başkanı seçiliyor

Avrupa Birliği liderleri bu akşam Brüksel'de birliğin ilk başkanını ve dışişleri yüksek temsilcisini seçmek için toplanıyor.

Image caption Başkanlığın favorisi, eski Belçika Başbakanı Herman van Rompuy.

Liderler, bu görevlere getirilecek isimler konusunda bölünmüş durumdalar.

O nedenle akşam yemeği sonrası başlayacak müzakerelerin gece geç saatlere dek sürmesi bekleniyor.

Fransa ve Almanya'nın başkanlık için desteklediği aday, Belçika Başbakanı Herman van Rompuy.

Herman van Rompuy birlik üyesi 27 ülke arasında uzlaşmayı sağlayacak olan, karizmatik değil ama pragmatik bir lider olarak görülüyor.

Gerek AB Başkanı, gerekse de AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek Lizbon Anlaşması'yla oluşturulan makamlar.

Hassas dengeler

AB liderlerinin bu görevlere seçilecek isimleri belirlerken pek çok dengeyi gözetmesi bekleniyor.

Büyük olasılıkla bu makamlardan biri AB'nin önde gelen ülkelerinden birine, diğeri ise küçük bir birlik üyesine gidecek.

Başkanlık makamını merkez sağdan, dışişleri bakanlığını ise merkez soldan bir siyasetçinin üstlenmesi bekleniyor.

AB başkanlığı için Herman van Rompuy'la birlikte adı geçen diğer adaylar Hollanda Başbakanı Jan-Peter Balkenende, Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker ve eski Letonya Cumhurbaşkanı Vaira Vike-Freiberga.

Blair'den vazgeçildi

Daha önce başkanlık için adı geçenler arasında eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de vardı ancak Blair'in adaylığını resmen açıklamak için gereken desteği alamadığı anlaşılıyor.

İngiltere hükümeti yine de Blair için çabalarını akşam saatlerine dek sürdürdükten sonra, zirve başlamadan kısa süre önce bu çabasından vazgeçtiğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ise AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi adayları arasında favori gösterilmiş, ancak o aday olmak istememişti.

Şu anda bu görev için en güçlü aday, eski İtalya Başbakanı Massimo D'Alema görünüyor.

Ancak Brüksel'deki muhabirlerimizden Oana Lungescu, Massimo D'Alema'nın komünist geçmişinin bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini rahatsız ettiğini söylüyor.

Muhabirimize göre bu görev için Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi İngiliz Barones Ashton ve komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oli Rehn'nin adları da geçiyor.

Başkanın görevleri

Seçilecek başkan AB zirvelerini yönetecek, iki buçuk yıl görev yapacak, en fazla iki dönem bu koltukta kalabilecek.

Ancak gözlemciler, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi'nin rolünün çok daha önemli olacağını söylüyorlar.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi, aynı zamanda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı da olacak.

5.000 kadar diplomatla birlikte görev yapacak AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi, birliğin yardım fonlarını da yönetecek.