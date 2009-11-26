CIA'nin 'el çabukluğu marifet' rehberi

Soğuk Savaş döneminde CIA'nın ajanları için hazırlattığı gizli 'Resmi CIA gözbağcılığı ve yanıltmaca rehberi' satışa çıktı.

Image caption Yarım asır sonra yeniden basıldı

Rehber, 1953 yılında sihirbaz John Mullholland'a o zaman için hayli yüklü bir miktar olan 3 bin dolarlık bir ücret karşılığında yazdırılmış ve "gizli" başlığıyla dağıtılmıştı.

CIA 1970'li yıllarda bu resmi el kitabının kopyalarının imha edilmesini emretmişti ama imhadan kurtulan bir kopya "Resmi CIA gazbağcılığı ve yanıltmaca rehberi" adıyla yeniden basıldı.

Rehberi, casusluk tarihi uzmanı Keith Melton ile CIA'nin eski başkanlarından Bob Wallace ortaya çıkardı ve yeniden basıma hazırladı.

Ajanlar için hazırlanan bu el çabukluğu-marifet el kitabında birinin içkisine ilaç karıştırmaktan, ufak tefek şeylerin gösterilmeden cebe indirilmesine ya da ayakkabı bağlarıyla mesajlaşmaya kadar türlü numaralar ayrıntılarıyla tarif ediliyor.

Örneğin ajan kitaptan, ayakkabı bağlarını farkı bağlayarak karşısındakine "Elimde yeni bilgi var", "Beni takip et" ya da "Birini getirdim" gibi mesajları nasıl verebileceğini ya da ya da birinin sigarası yakılarak dikkati dağıtılırken içkisinin içine kibrit kutusuna saklanmış uyku ilacının kaşla göz arasında nasıl atılabileceğini öğrenebiliyor.

Yeniden yayımlanan rehberin önsözünü de CIA Başkan Yardımcısı John McLaughlin yazmış.

McLaughlin sihirbazlık ve casusluğun özünün birbirine çok benzediğini kaydediyor ve "Mullholland'ın haplar, iksirler ve tozlarla ilgili olarak verdiği bu bilgiler o zamanlar casusluk alanında yürütülen, beyin yıkama ya da doğa üstü psikoloji de dahil çok çeşitli alanlardaki araştırmalara sadece bir örnek" diyor.

Rehber, o dönemde MK Ultra adı verilen daha geniş bir CIA projesinin parçası olarak hazırlanmış.

Proje o dönemde Sovyetler Birliği'nde uygulanan beyin yıkama ya da kontrol yöntemlerine karşı yeni taktikler geliştirilmesini hedefliyordu.