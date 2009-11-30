Soykırım sanığı 32 yıl sonra yargıç önünde

27 binden fazla Yahudi'nin bir kampta öldürülmesinde rolü olduğu öne sürülen John Demjanjuk bugün Almanya'nın Münih kentinde yargıç karşısına çıkarıldı.

Image caption John Demjanjuk suçlamaları reddediyor

Kanser tedavisi gören ve böbrek rahatsızlığı bulunan 89 yaşındaki Demjanjuk duruşmaya tekerlekli sandalyeyle getirildi. Gözlerinin kapalı olmasına rağmen bilinci yerinde görünüyordu.

Duruşma, mahkeme salonuna girmeye çalışan kalabalığın yarattığı karışıklık dolayısıyla bir saati aşkın gecikmeyle başladı.

Mayıs ayında Amerika Birleşik Devleteri tarafından Almanya'ya iade edilen Demjanjuk, Nazi işgali sırasında, Polonya'daki Sobibor kampında gardiyan olduğu iddiasını reddediyor.

Naziler İkinci Dünya Savaşı sırasında Sobibor ölüm kampında binlerce Yahudiyi öldürmüştü.

John Demjanjuk da bu cinayetlere suç ortaklığı ettiği gerekçesiyle, ölen her birey için ayrı ayrı suçlanıyor. Dolayısıyla hakkında 27.900 cinayete yardım suçlaması var.

Suçlamaları reddediyor

Avukatı ise duruşmanın başında savcı ve yargıçları suçladı.

Ulrich Busch "Emirleri verenlerin masum olduğunu ve emir alanın suçlu olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz?" diyerek, mahkemenin çifte standart ve önyargıyla haraket ettiğini öne sürdü.

Davanın gelecek Mayıs'a kadar sürmesi bekleniyor.

Suçlu bulunması halinde Demjanjuk'un 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Münih'te bulunan BBC muhabiri Oana Lungescu, bunun 60 yıl aradan sonra Almanya'da Nazi dönemine ilişkin muhtemelen son büyük duruşma olacağını söylüyor.

Üstelik, geçmişte Nazi subayların ya da görevlilerin yargılandığı davaların aksine, bu kez alt düzeyde görevli olmakla suçlanan bir yabancının yargılanması yasal süreçlerde yeni bir boyut olarak görülüyor.

ABD'de bir otomobil fabrikasından emekli olan Demjanjuk, memleketi Ukrayna'da Kızıl Ordu için çarpışırken Almanlar tarafından yakalandığını ve kampta bir savaş esiri olarak tutulduğunu söylüyor.

Üzerine mavi bir battaniye örtülü olarak mahkeme salonuna getirilen Demjanjuk'u duruşma öncesinde bir doktor muayene etti. Ailesi hastalığının ölümcül olduğunu söylüyor ve duruşmalar da sağlık nedenleriyle günde en fazla 90 dakika sürüyor.

İdam kararı bozuldu

1952 yılında ABD'ye bir mülteci olarak gelen ve Ohio'da bir otomobil fabrikasında çalışmaya başlayan Demjanjuk hakkında ilk savaş suçları davası 1977'de açıldı.

Demjanjuk 1986 yılında İsrail'e iade edilmiş ve insalığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.

Soykırımdan sağ kurtulanlar, Demjanjuk'un Treblinka ölüm kampında acımasızlığıyla ünlü Nazi gardiyanı "Korkunç İvan" olduğunu öne sürmüştü.

Fakat daha sonra İsrail Yüksek Mahkemesi, eski Sovyetler Birliği'ne ait belgelere dayanarak Demjanjuk'un ''Korkunç İvan'' olmadığına hükmetmiş ve idam kararını bozmuştu.

İsrail'den ABD'ye dönen Demjanjuk, ölüm kamplarında gardiyanlık yaptığını ABD'ye yaptığı iltica başvurusunda gizlediği gerekçesiyle 2002 yılında vatandaşlıktan çıkarıldı.

Bunu 2009 yılında Alman savcıların iade talebi izledi. Alman makamları Demjanjuk'un 1943 yılında Sobibor ölüm kampında gardiyanlık yaptığını kanıtlayan bir SS kimlik kartına ve çok sayıda tanık ifadesine sahip olduklarını söylüyor.