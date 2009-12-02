Afganistan'a 30 bin ABD askeri daha gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, ülkesinin Taliban'a karşı mücadeleye destek vermek üzere Afganistan'a 30 bin takviye asker göndereceğini ve 2011 yılından itibaren de bu ülkeden çekilmeye başlayacaklarını duyurdu.

Image caption Obama, müttefiklerini de asker sayısını artırmaya çağırdı.

2010'un ilk yarısında tamamlanması hedeflenen yeni asker takviyesiyle birlikte, ABD'nin Afganistan'daki asker sayısı 100 bini aşacak.

Obama, Nato ülkelerini ve diğer müttefiklerini de Afganistan'da Taliban militanlarına karşı savaşın yükünü paylaşmak için ek asker göndermeye çağırdı.

Amerikan güçlerinin Afganistan'da bulunmalarını savunan Obama, Vietnam ile Afganistan arasında karşılaştırmalar yapılmasını reddetti ve Afganistan'da dünyanın güvenliğini sağlamak için savaş verildiğini savundu.

Barack Obama, yaklaşık üç ay süren ön hazırlık sonucu oluşturduğu yeni stratejiyi dün akşam, New York West Point Askeri Akademisi'nde askeri öğrencilerin karşısında yaptığı konuşmayla açıkladı.

Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin komutanı olan Amerikalı Orgeneral Stanley McChrystal, Obama'nın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

McChrystal, kendisine net bir görev tanımı ve bu görev için gerekli kaynakların verildiğini söyledi.

Bu askerler, Afganistan'ın yanı sıra, Pakistan'da da El Kaide'ye karşı operasyonlar yürütecek.

Takviye asker planının Amerika Birleşik Devletleri'ne 30 milyar dolara mal olacağı hesaplanıyor.

Amerikan Başkanı'nın bu açıklamaları, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen tarafından da memnuniyetle karşılandı.

'NATO'dan da beş bin takviye asker'

Rasmussen, Amerika'nın NATO'daki müttefiklerinin de yükün bir kısmını üstlenmeleri gerektiğini belirtti ve bu ülkelerin beş bin ek asker göndermeyi kabul edeceğinden emin olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, Obama'nın yeni Afganistan stratejisine tam destek verdiğini söyledi ve Obama'nın cesur adımlar attığını vurguladı.

2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları ardından Afganistan'a ABD öncülüğünde başlatılan askeri harekat Taliban yönetimini devirdi; ancak ülkedeki gücünü kıramadı.

Özellike son yıllarda Taliban'ın etki alanını genişletmesi ve saldırılarını artırması endişe yaratıyordu.