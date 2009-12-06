İtalya'da 'mafyanın iki numarası' yakalandı

Sicilya'da mafyanın ikinci en kıdemli liderinin yakalandığı açıklandı.

Image caption Gianni Nicchi'nin son aylardaki tutuklamalar yüzünden mafyada hızla yükseldiği söyleniyor.

28 yaşındaki Gianni Nicchi'nin tutuklandığı haberini bizzat Başbakan Silvio Berlusconi verdi.

Nicchi'nin adanın Palermo kentindeki bir apartman dairesinde bulunduğu bildirildi.

Polis ayrıca 74 yaşındaki bir mafya lideri olarak tanımlanan Gaetano Fidanzati'nin de kuzeydeki Milano kentinde, sokakta tutuklandığını bildirdi.

Bu tutuklamalardan bir gün önce bir mafya davasında ifade veren bir tanık, Başbakan Berlusconi'nin mafyayla bağlantıları olduğunu öne sürmüştü.

Eski bir mafya üyesi olan bu tanığa göre mafya liderlerinden Giuseppe Graviano, Berlusconi ile bir senatörün kendilerine yardım ettiğini söylemiş.

17 lider

Suçlamayı şiddetle reddeden Berlusconi ise suç örgütleriyle aktif olarak mücadele ettiğini açıklamıştı.

Berlusconi dün tutuklamaları gazetecilere duyururken "Bana çamur atan sorumsuz insanların karalamalarına verilecek en iyi cevap budur." dedi.

Mafya davaları savcısı Piero Grasso da "Eğer böyle devam edersek 30 kişilik en çok arananlar listesinde yakında isim kalmaz." diye konuştu.

Son aylarda bu listeden toplam 17 kişi yakalandı.

Arananlar listesinin başında ise, mafyanın bir numaralı lideri olduğu öne sürülen Matteo Messina Denaro geliyor.