Filipinlerde sıkıyönetim kaldırıldı

Image caption Filipinlerde sıkıyönetim kaldırılıyor

Filipinler'in Devlet Başkanı Gloria Arroyo, Mindanao adasındaki bir eyaletteki sıkıyönetim uygulamasını kaldırdı.

Maguindanao eyaletinde seçimle ilişkili olarak 57 kişi öldürülmüştü.

Polis tarafından cinayetlerin sorumlusu olarak görülen Ampatuan aşiretinin isyan girişimi içinde olduğu iddiasıyla sıkıyönetim ilan edilmişti.

23 Kasım'da öldürülenler arasında rakip bir aşiretin üyeleri ve gazeteciler vardı.

Diktatör Ferdinand Marcos'un devrildiği 1986 yılından bu yana ülkede ilk kez sekiz gün önce sıkıyönetim ilan edilmişti.

Geçen hafta boyunca güvenlik güçleri katliamla ilişkili olduğu düşünülen kişilere karşı operasyonlar yaptı.

Tutuklanan 24 kişi isyanla suçlanıyor.

Bunlar arasında Ampatuan aşiretinden bir çok kişi de bulunuyor.

Maguindanao valisi Andal Ampatuon Sr da bu kişiler arasında.

Valinin belediye başkanlığı yapan oğlu da bir dizi cinayetle suçlanıyor.

Operasyonlar sırasında çok miktarda silah ve patlayıcı madde de bulundu.