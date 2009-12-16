İklim Zirvesi'nde başkan değişimi

Danimarka'nın iklim değişikliğinden sorumlu bakanı Connie Hedegaard, Kopenhag'da süren Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde başkanlık görevinden istifa etti.

Image caption Hedegaard, 'prosedürel' nedenlerle istifa ettiğini söylüyor

Connie Hedegaard yerine bu görevi Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen üstlenecek.

Hedegaard, İklim Zirvesi'nde prosedüre ilişkin bir değişiklik yapıldığını söyledi.

Danimarkalı bakan, "Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kopenhag'a geldiği için görüşmelere Danimarka Başbakanı'nın başkanlık etmesi uygun olur" dedi.

Connie Hedegaard, Danimarka Başbakanı'nın kendisini Özel Temsilcisi olarak atadığını ve diğer çevre bakanlarıyla birlikte müzakereleri sürdüreceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da bu değişimin planlı olduğu kaydedildi.

Hedegaard daha önce Afrikalı ülkelerce, müzakerelerde zengin ülkelerin tarafında olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

2004'ten bu yana Danimarka'nın iklim değişikliğinden sorumlu bakanı olan Connie Hedegaard, muhafazakar bir siyasetçi.

Hedegaard, ilk olarak 1984'te Danimarka Parlamentosu'na seçildiğinde, ülkesinde dönemin en genç milletvekiliydi.

İklim Zirvesi'nde ise müzakereler, karbon salımlarında yapılacak kesintilerin miktarı ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardım fonlarının tutarı ile ilgili tartışmalar yüzünden tıkanmış durumda.

Yoksullara iklim yardımı sonraya kalabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İklim Zirvesi'nde varılacak anlaşmanın, yoksul ülkelere iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri için zenginler tarafından ne kadar yardım yapılacağına ilişkin ayrıntıları içermeyebileceğini söylemişti.

Image caption BM Genel Sekreteri'nin sözleri yoksul ülkeleri öfkelendirebilir

Ban Ki-moon, İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, gezegenin geleceği ve insanlığın iyiliği için bütün ülkeleri Kopenhag'da bir anlaşmaya imza koymaya çağırmıştı.

Yoksul ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlayabilmek için talep ettikleri yardım ile gelişmiş ülkelerin vermeyi kabul ettikleri miktarlar arasındaki büyük uçurum Kopenhag'daki görüşmelerin kilitlenmesine yol açan konulardan biri.

BM Genel Sekreteri, yoksul ülkelere tam olarak hangi ülke tarafından ne miktarda yardım yapılacağının bu anlaşma açısından belirleyici bir önem taşımadığını söylüyor ve yardımlar konusundaki görüşmelerin gelecek yıl ayrıca yapılabileceğini belirtiyor.

Ban'ın öncelik olarak gördüğü konu ise, küresel sıcaklıktaki artışı iki dereceyle sınırlı tutacak önlemlerin üzerinde uzlaşılması.

Financial Times'ın haberinde, Genel Sekreter'in bu sözlerinin yoksul ülkeler kampında öfke yaratabileceği kaydediliyor.

'Çok yavaş'

Beyaz Saray'dan gelen son açıklamadaysa, hafta sonuna doğru Kopenhag'da diğer liderlere katılacak olan ABD Başkanı Barack Obama'nın bir anlaşma sağlanacağından emin olduğu kaydedildi.

Kopenhag'daki pazarlıklar karbon salımlarındaki indirimlerin miktarı ve daha yoksul ülkelere yapılacak iklim yardımları konularında tıkanmış görünüyor.

Image caption Yvo de Boer, anlaşma yolunda yeterli ilerleme sağlanamadığını söylüyor

Kopenhag'a giden İngiltere Başbakanı Gordon Brown gazetecilere, "Dünya için çok önemli bir dönüm noktasındayız" dedi.

Brown, "Bir anlaşmaya ulaşmamız mümkün ve bir çok sorunu da çöebileceğimiz doğru. Dünyayı birleştirebilmek için elimden gelen herşeyi yapmaya kararlıyım" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliğinden sorumlu başmüzakerecisi Yvo de Boer dün, Kopenhag'daki İklim Zirvesi'nde müzakerelerin çok yavaş ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Yvo de Boer gazetecilere yaptığı açıklamada, Cuma günü sona erecek zirvede bir anlaşmaya varılabilmesi için daha yapılması gereken çok iş olduğunu söylemişti.

İklim Zirvesi'nin kapanış oturumuna 120 kadar ülkeden liderlerin de katılmaları beklenirken, Cuma günkü kapanışa dek bir anlaşmaya varılması hedefleniyor.