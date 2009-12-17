Kanserin gen haritası çıkarıldı

İngiltere'de bir grup bilim insanı en yaygın iki kanser türü olan, akciğer ve cilt kanserlerinin tam bir genetik haritasını çıkarmayı başardılar.

Image caption Farklı hücre bozulmalarının farklı nedenleri tam olarak anlaşılacak

Bulgularını Nature adlı bilim dergisinde yayımlayan Wellcome Trust vakfından uzmanlar hücrelerin kanserli hale gelmesine yol açan binlerce mütasyon yani değişimi belgeliyor ve bazı durumlarda sebebi de saptayabiliyorlar.

Örneğin akciğer kanserinde, her onbeş sigara içildikçe bir mütasyonun meydana geldiği tahmin ediliyor.

Kanserlerin genetik yapısının çözümlenmesi gelecekte her bir hastaya en uygun özel tedavi biçimlerinin geliştirilmesinin yolunu açabilecek.

Ayrıca bu araştırma, tümörlerin kan tahlilleriyle çok daha erken saptanmasını da sağlayabilecek.

Şimdi dünyanın dört bir yanında aynı projenin parçası olarak kanser araştırmaları yapan uzmanlar insanlarda ortaya çıkan değişik kanser türlerinin genetik çözümlemesi üzerinde çalışıyorlar.

İngiltere'de göğüs kanseri, Japonya'da karaciğer ve Hindistan'da ağız kanseri inceleniyor.

Mide kanseri Çin'de, beyin, yumurtalık ve pankreas kanserleri ise ABD'de araştırılıyor.

Uluslararası Kanser Gen Konsorsiyumu bünyesinde biraraya gelen 10 ülkeden uzmanlar,bu zorlu ve dev projenin tamamlanmasının en az beş yıl süreceğini ve yüzbinlerce dolara malolacağını söylüyorlar.

Fakat bir kez tamamlandığında hastaların bunun yararlarını görmeye başlayacağını ekliyorlar.

İngiltere'deki bilim grubunun lideri Profesör Michael Stratton "Bu genetik çözümlemeler bizim her bir kansere yaklaşımımızı değiştirecek." dedi ve devam etti:

"Bütün kanser genlerini tek tek belirlemekle bu farklı değişimlere uğramış kanser genlerini hedefleyen daha etkili ilaçlar geliştirebileceğiz."

"Her bir kanserli dokunun ameliyatla alınması ardından hemen rutin olarak haritasının çıkarılacağı günler de gelecek"

Rus ruleti

Uzmanlar cilt kanseri ya da melanomanın DNA'sının hemen hemen tamamen fazla güneşte kalma nedeniyle oluşan 30 bini aşkın mütasyonu olduğunu saptadılar.

Akciğer kanserinin DNA kodu ise çoğu sigara içme sonucunda oluşan 23 bini aşkın hücre bozukluğunu kapsıyor.

Uzmanlar buradan kalkarak, tipik bir sigara tiryakisinin, içtiği her 15 sigara sonucu, akciğer hücrelerinden birinin daha mütasyona uğradığını tahmin ediyorlar.

Bu hücre bozulmaları ya da değişmelerinin çoğu zararsız olabiliyor ama bazıları kanseri tetikliyor.

Wellcome Trust grubundan Dr Peter Campbell "Rus ruleti oynamak gibi bir şey" diyor.

"Çoğunlukla mütasyona uğrayan hücreler gen yapısının zararsız yerlerine oturur. Ama bazıları kansere yol açan noktaları buluyor."

Dr Campbell, sigarayı bırakanların kanser riskinin bir süre sonra sigara içmeyen biriyle aynı düzeye indiğini de söylüyor.

Bunun, muhtemelen bozulmuş hücrelerin yerini zamanla genetik değişime uğramamış sağlıklı hücrelerin alması yoluyla gerçekleşiyor olabileceği tahmin ediliyor.

Kanserlerin genetik yapılarını listeleyen bu araştırmalar sayesinde uzmanlar, yaşam tarzı ve çevreye bağlı faktörlerin nasıl farklı tümörlere yol açtığını tam olarak anlamanın mümkün olacağını düşünüyorlar.

Kanser uzmanları araştırmayı "dönüm noktası" diye niteleyerek sevinçle karşıladılar.