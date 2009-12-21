Gürcistan ve Rusya'nın anıt gerginliği

Gürcistan yönetiminin, ülkenin batısındaki Kutaisi kentinde bulunan ve II. Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı çarpışmış Sovyet askerleri anısına inşa edilen devasa anıtı yıkması ve anıt yıkılırken bir kadının ve sekiz yaşındaki çocuğunun hayatını kaybetmesi, hem ülke içinde, hem de Rusya-Gürcü ilişkilerinde gerginliğe neden oldu.

Kutaisi kentinin bağlı bulunduğu İmereti ilinin valisi görevden alınırken, anıtın yıkılması işini üstlenen firmanın ileri gelenleri de, gözaltına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, anıtın yıkılmasını “devlet eliyle işlenen barbarlık” olarak nitelendirdi.

Gürcistan yönetimi, parlamentoyu başkent Tiflis’ten Kutaisi kentine taşımaya karar vermiş ve Kutaisi kentindeki devasa anıtın bulunduğu yere parlamento binasının yapılacağını gerekçe göstererek, anıtı yıkacağını açıklamıştı.

Image caption Anıt 46 metre yüksekliğindeydi

Anıtı kaldırma kararı, Gürcistan muhalefetinin sert tepkisine neden olurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da, anıtı kaldırmanın, faşizme karşı savaşmış yüzbinlerce Gürcünün anısına saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Anıtın yıkılması sırasındaki tedbirsizlikten ötürü bir anneyle çocuğunun hayatını kaybetmesi, muhalefeti harekete geçirdi.

Muhalefet, bugün geniş katılımlı gösteriler düzenlemeye hazırlanıyor.

Başta Baltık ülkeleri olmak üzere bazı Doğu Avrupa ve eski Sovyet ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilere karşı çarpışan askerlerin anıtlarını kaldırma çalışmaları, Rusya’nın sert tepkisine neden oluyor.

Rusya, bu girişimlerin, faşizmin yeniden doğmasına hizmet ettiğini savunuyor.