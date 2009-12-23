Ford, Volvo'yu Çin şirketine satıyor

Amerikan otomobil üreticisi Ford, İsveç'teki yan kuruluşu Volvo Cars'ı Çinli Geely şirketine satmaya hazırlanıyor.

Image caption Çin, dünyanın en büyük otomobil pazarı

Ford'dan yapılan açıklamada, satış koşulları üzerinde uzlaşmaya varıldığı, anlaşmanın gelecek yılın başlarında sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Şirket, Volvo'yu bir yıl önce satışa çıkarmıştı. Ford, Volvo'nun satışından elde edilecek parayı borçlarını kapamada kullanacak.

Ford, Kasım ayında satış için Geely'nin tercih edileceğini açıklamıştı. Sürecin tamamlanması halinde ilk kez bir Çin şirketi, otomotiv sektöründe bu çapta bir yatırıma girmiş olacak.

Ford, satış için hükümet onayına da ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

4,5 milyar dolar zarar

Geely'nin Volvo'yu kaç paraya satın alacağı bilinmiyor.

Ancak şirketin Ford'a 2 milyar dolar ödeyeceği öne sürülüyor. Ford, Volvo'yu 1999'da 6,45 milyar dolara satın almıştı.

Ford yetkilileri, Volvo'yla işbirliğini sürdüreceklerini fakat ellerinde hisse bulundurmayacaklarını söylüyor.

Otomotiv uzmanları, Çin'de büyük bir pazar payına sahip olan Geely'nin Volvo için iyi bir fırsat olduğunu vurguluyor.

Aynı şekilde, Geely'nin de Volvo markasıyla Batı pazarına açılma şansını elde edeceği belirtiliyor.

Volvo'nun dünya genelinde 20 bin çalışanı var.

Şirketin satışları 2008'de yüzde 18,3 oranında gerileyerek 374 bin adet otomobile düşmüştü.

1986'da kurulan Geely ise 12 bin kişi istihdam ediyor. Şirketin yılda 300 bin otomobil üretme kapasitesi var.