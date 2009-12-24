İran'da sloganlı banknotlar toplanacak

İran'da üzerine yazı yazılmış ya da resim çizilmiş banknotlar önümüzdeki aydan itibaren geçersiz ilan edilecek.

Image caption Yüksek değerli banknotlarda Ayetullah Humeyni'nin resmi bulunuyor.

Merkez Bankası, halkı banknotları tahrip etmemeleri konusunda uyardı.

Merkez Bankası yöneticilerinden İbrahim Dervişi, ellerinde tahrip edilmiş banknotlar bulunan kişilerin bu banknotları 8 Ocak'a kadar bankalarda değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Dervişi, üzerine yazı yazılmış banknotların gerçek olup olmadıklarının anlaşılmasının zor olduğunu, bu nedenle bu tedbiri aldıklarını söyledi.

Muhalefet ise bunun kendilerine yönelik bir tepki olduğu görüşünde...

Zira muhalefet, banknotlara hükümet karşıtı sloganlar yazılmasını teşvik eden bir kampanya yürütüyordu.

Haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana, İran'da banknotlara "Diktatöre Ölüm" gibi hükümet karşıtı ya da "Ah Hüseyin, Mir Hüseyin" gibi reformcu aday Mir Hüseyin Musavi yanlısı çeşitli sloganların yazıldığı görülmüştü.

Muhalefet yanlıları, Tahran'da sokak duvarlarını da yeşil renkli graffitilerle doldurmuştu.

Nakit

İran'da alışveriş genellikle nakit parayla yapılıyor. Zira bankalar üzerindeki yaptırımlar nedeniyle ülkede uluslararası kredi kartları kullanılamıyor.

Yüksek değerli banknotların üzerinde Ayetullah Humeyni'nin resmi bulunuyor.

İran'da Cumartesi gecesi muhalefet yanlısı Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri'nin ölümünün ardından bu hafta yeniden protesto gösterileri başlamıştı.

Muhalefet yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.