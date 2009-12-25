Gözaltına alınanlar Diyarbakır yolunda

Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının emriyle on bir ilde, PKK’nın sivil oluşumu olarak değerlendirilen KCK (Kürdistan Halklar Topluluğu) üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 75’e yükseldi.

Image caption Türk, gözaltına alınanların demokratik siyasetin içinde olduklarını söyledi

Dün sabah 05.00 sıralarında Diyarbakır başta olmak üzere dört Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlayan operasyonda eşzamanlı olarak Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Tunceli, Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Van, İstanbul, Ankara ve İzmir’de çeşitli ev, işyeri, parti ve dernek merkezlerine baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda Belediye Başkanlarının da aralarında olduğu 75 kişi gözaltına alındı. Viranşehir eski belediye Başkanı Emrullah Cin, Batman eski Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, DTK sözcüsü Hatip Dicle, DTP eski il Başkanı Fırat Anlı, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şimşek’te gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltındaki 30 kişi Diyarbakır'da

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar Diyarbakır’a getirilmeye başlandı. Kente getirilenler sağlık kontrolünden geçirilerek Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Burada sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Çeşitli illerde gözaltına alınanlardan şimdiye kadar otuzu Diyarbakır’a ulaştı.

Öte yandan KCK’ya yönelik operasyonlar için sert açıklamalarıyla gündeme gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir dün akşam katıldığı televizyon programlarında olası bir tehlikeye dikkat çekti. Birilerinin insanları sokağa çekmek için uğraştıklarını ve ılımlı siyasetçilerin kulvar dışına itilmesiyle kitleleri üzerindeki hakimiyetlerinin zayıfladığı belirten Baydemir endişeli olduğunu dile getirdi.

Baydemir: Kaygılıyım

Kendilerinin barış ve uzlaşı çabalarının her seferinde operasyonlarla boşa çıkarıldığını savunan Baydemir, “Açık söylüyorum yarın insanlar tepkilerini ortaya koyduklarında, ben kaygılıyım. Birileri bizi sokağa çekerek kurşun kullanmanın arayışı içerisinde. Biz bu oyunu boşa çıkarmak zorundayız” diye konuştu.

KCK operasyonlarına tepki için bugün Barış ve Demokrasi Partisi Diyarbakır İl Binası önünde toplanacak olan partililer bir basın açıklamasının ardından Adliye önüne giderek eylem yapacaklar.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 yıl süren teknik takibinden sonra KCK'yı hedef aldığı öne sürülen ilk operasyon 14 Nisan 2009'da düzenlenmişti.

Operasyonda örgütlenmenin üst yapılanmasında olduğu söylenen 52 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Yarın insanlar tepkilerini ortaya koyduklarında, ben kaygılıyım. Birileri bizi sokağa çekerek kurşun kullanmanın arayışı içerisinde. Biz bu oyunu boşa çıkarmak zorundayız. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir

Bu isimler arasında DTP'nin üç genel başkan yardımcısı Kamuran Yüksek, Bayram Altun ve Selma Irmak da vardı. Ardından 17 Haziran'da ikinci operasyon yapıldı.

Daha çok DTP'li yöneticiler ve il genel meclisi üyelerinden oluşan 18 kişi gözaltına alındı. Üçüncü operasyon 11 Eylül 2009 tarihinde yapıldı.

Sendikaların bünyesindeki KCK üyelerinden oluştuğu öne sürülen 35 kişi gözaltına alındı.

İddianamede neler var?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve 28 Mayıs 2009 tarihinde 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ilk iddianamede KCK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı'nda bulunan Murat Karayılan'dan talimat aldığı belirtiliyor.

İddianamede, Karayılan'ın "Kürt çocukları sokaklara dökerek haklarını talep etmesini sağlayın" talimatı verdiği iddia ediliyor.

İddianamedeki KCK örgütlenme şemasında yapının 'Amed' kod adlı Sabri Ok tarafından yönlendirildiği belirtiliyor. KCK'nın, kendi siyasal çizgisindeki bütün belediye başkanlarını yönlendirdiği ve belediye kaynaklarının terör örgütü için kullanıldığı savunuluyor.