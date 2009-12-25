ABD'de 'devasa' kar fırtınası

Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük kısmını etkisi altına alan 'devasa' bir kar fırtınası Teksas'tan Minnesota'ya kadar kara ve hava ulaşımında kaosa neden oldu.

Buzlanan kara yollarında yaşanan kazalarda, çoğu Nebraska ve Kansas eyaletlerinde olmak üzere en az 14 kişi öldü.

Minneapolis'ten kalkması planlanan 100 dolayında uçak seferi iptal edildi.

Amerikan Meteoroloji Dairesi fırtınanın ülkenin üçte ikisini etkisi altına aldığını açıkladı.

Bugün bazı bölgelerdeki kar kalınlığının 60 santimetreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden Scott Blair, Kansas'ın orta kesimlerinde esen rüzgarın hızının saatte 64 kilometreyi bulabileceğini söyledi.

Blair, rüzgarla birlikte tipi şeklinde yağacak karın görüş mesafesini düşürebileceği uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu kıyılarında da geçen haftasonu yoğun kar yağışı yaşanmış, başkent Washington'da hayat durma noktasına gelmişti.

Batı Virginia ve Virginia eyaletlerinde onbinlerce kişinin elektriğinin hala kesik olduğu belirtiliyor.

Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Kuzey ve Güney Dakota, Oklahoma, Teksak ve Wisconsin'de tipi uyarıları verildi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi Sözcüsü Pat Slattery AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Ülkenin orta kesimlerinde, Kanada sınırından Teksas'a kadar giden ve Colorado'dan Illinois'e kadar batıya uzanan devasa bir kar fırtınası var' dedi.