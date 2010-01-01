Güney Afrika'da kaygılı Dünya Kupası hazırlığı

2010'ı, yıllardır merakla ülkelerin belki de başında Güney Afrika geliyor. Zira ülke, yılın en önemli spor organizasyonu olarak görülen Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Image caption Dünya Kupası'nın kura çekimi geçen ay yapılmıştı

Kupa, 11 Haziran-11 Temmuz arasında ilk kez bir Afrika ülkesinde organize edilecek.

Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, güvenliğin nasıl sağlanacağı ve turnuva sırasında ülkeyi ziyaret edeceği sanılan 500 bin seyircinin nerelerde nasıl ağırlanacağı hala Güney Afrika'da tartışılan konular..

Güney Afrika temelde Dünya Kupası'na hazır olacak. Maçların oynanacağı 10 stadyumun hepsinde hazırlıklar tamam gibi. Zaten statların beşi yeni inşa edildi. Bu statlarda ilk maçların önümüzdeki ay oynanması bekleniyor.

Dünya Kupası'na katılacak 32 takım, üç hafta önce çekilen kurayla gruplarındaki takımları öğrenmişti. Takımlar şimdi maçlar sırasında hangi şehirlerde, ne kadar kalacaklarını belirlemeye çalışıyor.

Hollanda, Almanya gibi takımlar bu aşamada tercihlerini kentlerden yana kullandılar. Rustenburg'u seçen İngiltere ve küçük sahil kasabası Mossel Bay'i seçen Paraguay ise tamamen farklı bir tercih yaptı.

Maçları Güney Afrika'da izleyecek taraftarların kalacak bir yer bulması ise o kadar kolay olmayacak. Dünya Kupası maçlarının oynanacağı tarihlerde bazı otellerde şimdiden rezervasyonlar doldu. Turnuva dönemindeki Güney Afrika uçuşlarının fiyatı da iki katta fazla artacak gibi.

FIFA da kaygılı

Dünya futbolunu yöneten FIFA, bu turnuvanın Afrika'ya özgü görünmesini istiyor. Ancak işte tam da bu noktada kaygılı FIFA. Zira biletler hala internet üzerinden ve bir banka aracılığıyla satılıyor. Yoksul halkın çoğunun ise ne internete erişimi var, ne de bankalara.

Tüm bunlar da, Güney Afrika'da toplumun büyük çoğunluğunun kupadan uzak olacağını gösteriyor. Fakat Güney Afrikalıları en çok kaygılandıran, Bafana Bafana olarak bilinen milli takımın alacağı sonuç.

Güney Afrika, halen turnuvaya katılacak 32 takım arasında FIFA sıralamasında en altta olanı ve Dünya Kupası tarihinde ikinci tura kalamayan ilk ev sahibi olabilir.