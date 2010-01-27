Kuzey ve Güney Kore arasında karşılıklı ateş

Kuzey ve Güney Kore arasında sınır tartışması yaratan suların yakınlarında iki ülke donanmalarının karşılıklı ateş açtığı bildirildi.

Image caption Kuzey Kore ile Güney Kore donanmaları arasında sık sık gerilim yaşanıyor

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Güney Kore güçlerinin, Kuzey'den kendilerinin kontrolündeki Baengnyeong adası yakınlarına atılan havan topu mermilerine karşılık verdikleri bildirdi.

Güney Kore hükümeti sözcüsü herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Kuzey Kore ise, atılan mermilerin yıllık askeri tatbikatın bir parçası olduğunu ve tatbikatın sürdürüleceğini kaydetti.

İlk karşılıklı ateşin ardından geçen birkaç saat sonra, Güney Kore kaynaklı haberlerde, Kuzey Kore'nin tartışmalı sulara yönelik yeni havan topu atışları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ancak bunların nereye isabet ettiği anlaşılamadı.

Pyongyang hükümetinin dün de batı kıyısına düşen Sarı Deniz'de gemi trafiğini yasakladığı bildirildi.

İki ülke arasında Sarı Deniz'deki yer alan sınır hassas bir bölge.

Geçmişte bu bölgede, Kuzey Kore ile Güney Kore gemileri arasında çok sayıda olay meydana gelmişti.

Son olarak geçen Kasım'da meydana gelen olayda Kuzey ve Güney Kore donanmaları kısa süreli bir çatışmaya girmiş, olayda Kuzey Koreli bir donanma eri ölmüş, üç kişi de yaralanmıştı.

BBC Seul muhabiri John Sudworth, son olayın Kuzey Kore'nin gerilimi artırarak yarımadadaki istikrarsızlığını vurgulama ve böylece diplomatik ödünler elde etme çabası olarak değerlendirildiğini kaydediyor.