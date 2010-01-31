Genel Sekreter'den 'savaş silahı tecavüze' tepki

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Afrikalı liderlere hitaben yaptığı konuşmada, tecavüzün bir savaş silahı olarak kullanılmasının kendisini çok öfkelendirdiğini söyledi.

Image caption Genel Sekreter, bazı Afrika liderlerine uyarılarda da bulundu

Etiyopya'daki Afrika Birliği Zirvesi'nde konuşan Ban Ki Moon, sorunlu bölgelerde kadınlara ve çocuklara karşı cinsel şiddetin durdurulmasına yönelik çabalarını yoğunlaştırmak için özel bir temsilci atadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri'nin bu göreve atadığı kişi ise eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margot Wallstrom.

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz Kasım ayında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde savaşan tarafların karşılıklı olarak tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanılmasını kınamıştı.

Örgüt, ülkenin Güney Kivu bölgesinde silahlı gruplar ve hükümet kuvvetleri arasında geçen yılın ilk yarısındaki çatışmalar sırasında 5 binden fazla kadına tecavüz edildiğini bildirmişti.

Sudan, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda sık sık kadın ve çocuklara yönelik şiddet uygulanması, Afrika Birliği Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturuyor.

Üç gün sürüp, Salı günü sona erecek zirvede bu özellikle bu üç ülkedeki gelişmeler ele alınacak.

Ban Ki Moon ise zirvedeki konuşmasında, kıtada bazı hükümetlerin yeniden anayasaya aykırı şekilde değişmesinin kendisini kaygılandırdığını da vurguladı.

BM Genel Sekreteri, Afrikalı liderleri, görevde daha uzun süre kalmak için çeşitli manipülasyonlar yapmamaları yolunda uyardı.

Kaddafi başkanlığı bıraktı

Öte yandan Libya Cumhurbaşkanı Muammar Kaddafi, bir yıl daha Afrika Birliği Başkanı olarak görevini sürdürmeye yönelik çabalarında başarılı olamadı.

Birlik, başkanlığa, Malavi lideri Bingu wa Mutharika'yı seçti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki zirveyi izleyen BBC muhabiri Uduak Amimo, Kaddafi'nin başkanlık görevini bırakmakta tereddüt ettiğibni, bunun da diğer Afrikalı liderleri kızdırdığını söylüyor.