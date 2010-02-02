İranlı muhalif lider Musavi idamları eleştirdi

Image caption Musavi İslam Devrimi'nin amaçlarına ulaşamadığını söyledi

İran'da muhalif lider Mir Hüseyin Musavi,1979'daki İslam Devrimi'nin Şah döneminin zorbalıklarını aşamadığını söyledi ve ülkedeki siyasi idamları eleştirdi.

İran İslam Devrimi'nin amaçlarının çoğuna ulaşamadığını da belirten Musavi, hükümete karşı mücadelesinin süreceğini söyledi.

Bu açıklamalar, Musavi'nin bu zamana dek hükümete karşı sarf ettiği en sert sözler.

Muhalif lider'in bu açıklamasının zamanlaması da önemli. Çünkü 11 Şubat'ta İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 31'inci yıldönümü kutlanacak.

İslam Cumhuriyeti'ni kuran isimlerden kuran önemli isimlerden biri olması nedeniyle, Musavi'nin bu sözleri ayrı bir önem taşıyor.

BBC Tahran Muhabiri John Leyne, Musavi'nin açıklamalarının hükümetteki sertlik yanlılarını kızdıracağını söylüyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nun kuruluşu İran'n siyasi takvimindeki en önemli günlerden biri.

Gösteri çağrıları

Musavi, muhalif göstericilerin siyasi nedenlerle tutuklanmasının yasa dışı olduğunu savundu ve insan haklarının garanti altına alınması için daha çok şey yapılması gerektiğini vurguladı.

Musavi ve muhalefetin diğer önde gelen ismi Mehdi Kerrubi taraftarlarına yıldönümünde sokak gösterileri yapma çağrısında bulunmuştu.

Ancak Dini lider Ali Hamaney de dahil olmak üzere yönetimdeki sertlik yanlıları, hükümet karşıtı eylemlerin hoş görülmeyeceğini söyledi.

İran'da Aralık 2009'da dokuz eylemcinin öldüğü, binin üzerinde muhalifin de tutuklandığı Aşure günü gösterilerinin ardından gerilim hala yüksek.

Musavi'nin yeğeni Seyid Ali Musavi de olaylar sırasında ölenler arasındaydı.

Aralık ayındaki çatışmalar, geçen Haziran'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan en kanlı şiddet olaylarıydı.

Geçen hafta da, seçim sonrası yaşanan gösterilerle ilgili olarak iki kişi idam edilmişti.

Dokuz kişiye verilen idam cezaları da temyiz aşamasında.

Musavi internet sitesindeki açıklamasında, 'Yeşil hareket, insan hakları korunana dek barışçıl mücadele hakkından vazgeçmeyecek. Barışçıl gösteriler İranlıların hakkıdır' dedi.

'Devrim amacına ulaşamadı'

Musavi İslam Devrimi'nin Şah dönemindeki 'zorbalık ve diktatörlüğün' köklerini yok etmeyi başaramadığını kaydetti.

Muhalif lider, artık geçmişteki gibi 'devrimin totaliter dikta yönetimlerini beraberinde getirebilecek tüm yapılara son verdiğine' inanmadığını vurguladı.

Musavi, 'Medyanın boğulması, hapishanelerin doldurulması, sokaklarda barışçıl bir şekilde haklarını talep edenlerin vahşice öldürülmesi şah dönemindeki despotluk ve diktatörlüğün köklerinin yerinde kaldığını gösteriyor. Devrimin amaçlarına ulaştığını düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.

Musavi geçen ay da reform uğruna ölmekten korkmadığını söylemişti.