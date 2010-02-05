Rusya Baltık Denizi'ne nükleer atık boşaltmış

İsveç televizyonu, Rusya'nın 1990'ların başlarında Baltık Denizi'ne nükleer atık boşalttığını haber verdi.

Image caption Baltık Denizi bir ölü deniz haline gelme tehlikesiyle yüzyüze

Letonya'daki Rus askerî üssünden bazı radyoaktif maddelerin İsveç karasularına boşaltıldığı belirtildi.

Birçokları açısından en çok hayret yaratan noktaysa, İsveç hükümetinin bunun yapıldığı sırada olan bitenden haberdar olduğu halde, hiçbir şey yapmaması.

Kısmen kapalı bir deniz olan Baltık Denizi, dünyanın en kirli denizlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ve şimdi, bu kirliliğin yanı sıra Sovyet nükleer atıklarıyla, kimyasal silahlarının da çöplüğü olduğu ortaya çıkıyor.

İsveç televizyonun haberine göre, Rus gemileri geceleri Baltık Denizi'ne açılarak Letonya'daki askerî üsten yükledikleri variller dolusu nükleer maddeyi İsveç sularına boşalttılar.

Şimdiki İsveç hükümeti, o dönemde iş başında olan politikacıların, denize atılan varilleri bulmak için neden hiçbir şey yapmamış olduklarını açıklamalarını istiyor.

Baltık Denizi, coğrafî konumundan ötürü zehirli maddeleri uzun zamanda dışarı atabiliyor. Bu da denizin daha çok kirlenmesi sonucunu doğurıyor.

Uzun yıllar boyunca Rus kentlerinden ve ağır sanayiinden boşaltılan işlenmemiş atıklar yüzünden, Baltık Denizi'nin bir ölü deniz haline gelme tehlikesiyle yüzyüze olduğu belirtiliyor.

Gelecek hafta, Rusya dahil, Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin üst düzey siyasetçileri denizin nasıl kurtarılabileceği konusunu ele almak amacıyla Helsinki'de bir zirveye katılacaklar.

Ancak Sovyetler Birliği döneminde nükleer atıkların İsveç karasularına boşaltıldığı haberleri doğrulandığı takdirde, Baltık Denizi'nin kirlenmesi konusunda Rusya'dan daha fazla hesap sorulması bekleniyor.