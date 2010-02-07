İran uranyum zenginleştirmeyi hızlandırıyor

Image caption İran nükleer anlaşmazlık konusunda uzlaşmaya yakın olunduğunu söylüyor

İran'ın nükleer programı konusunda atacağını açıkladığı yeni adım uluslararası tepkiye hedef oldu.

İran lideri Mahmud Ahmedinecad, nükleer programdan sorumlu yetkililere işlemekte oldukları uranyumun zenginleştirilme oranını yüzde 5'ten yüzde 20'ye çıkarmaları talimatı verdi. Batılı hükümetler, bu sürecin, sonunda nükleer silah üretimini sağlayabileceğini öne sürüyor. Almanya ve İngiltere kararı kınarken, Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates, uluslararası topluma İran hükümeti üzerindeki baskıyı arttırmak için birlikte hareket etmeleri çağrısında bulundu. Gates, İran halkını değil, hükümeti hedef alan baskının daha önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti. Londra'da Dışişleri Bakanlığı ise, Ahmedinecad'ın açıklamasının ''ciddi bir kaygı yarattığını'' söyledi. İngiltere, bu adımı BM Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili beş kararının tasarlanmış bir şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiği görüşünde. Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, muhtemel bir yaptırımı içeren bir taslak belgeyi tartışmaya açmışlardı. Çin ise, sabırlı olunması ve diplomatik çözümün izlenmesi gerektiğini savunuyor. Sivil amaçlı nükleer enerjide kullanılacak uranyumun yüzde 3 civarında zenginleştirilmesi yetiyor. Nükleer silah üretiminde kullanılabilmesi için ise uranyumun yüzde 90 civarında zenginleştirilmesi gerekiyor. BBC muhabiri John Leyne, Ahmedinecad'ın açıklamasının önemli bir kırmızı çizginin geçilmesi anlamına geldiğini kaydediyor.

İran Dışişleri Bakanı cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer programı konusunda dünya güçleriyle anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

Almanya'da açıklama yapan bakan Manuçehr Muttaki, zenginleştirilmiş uranyumun nükleer yakıt karşılığında yurtdışına gönderilmesi konusunda "uzak olmayan bir gelecekte" anlaşmaya varabileceklerini kaydetmişti.