Google'dan Facebook ve Twitter'a rakip: Buzz

Google, Buzz olarak adlandırdığı yeni bir sosyal paylaşım hizmetini Amerika'daki genel merkezinde tanıttı.

Image caption Google Buzz, Facebook'a rakip bir sosyal ağ olarak tasarlandı

İnternet şirketi Google'ın e-posta servisi olan Gmail'in içine entegre edilen Buzz, kullanıcıların durum güncellemeleri yapmasını, içerik paylaşmasını ve arkadaşlarının gönderilerini okuyup yorumlamalarını sağlıyor.

Yeni hizmet Google'ı, Facebook ile rakip konumuna getiriyor.

2004 yılında açılan Facebook'un kullanıcı sayısı şu anda 400 milyona doğru ilerliyor.

Buzz, sayıları 170 milyona yaklaşan mevcut Gmail kullanıcılarından istifade etmeye çalışacak.

BBC teknoloji muhabiri, yeni hizmetin Google'ın sosyal paylaşım alanında "ciddi bir arazi kapatması" olarak görüldüğünü söylüyor.

Muhabirimiz Buzz'ın özellikle cep telefonu kullanıcıları için çok sayıda yeni ve ilginç özellik sunduğunu, ancak Facebook ya da Twitter kullanıcılarını çekmek için bu tür özelliklerin yeterli olup olmayacağının belirsiz olduğunu söylüyor.

Rakip şirket Yahoo da halihazırda kullanıcıların, Yahoo Mail sayfasındaki arkadaşlarının, Twitter ve Flickr gibi sitelerdeki güncellemelerini izleyebilmelerini sağlıyor.

Buzz'ın özellikleri

[Buzz sayesinde] Mahallenizdeki insanların ne söylediğini görebileceksiniz. Vic Gundotra, Google'ın mühendislikten sorumlu genel müdür yardımcısı

Buzz'ın yeni özellikleri doğrudan Google'ın ücretsiz e-posta servisi Gmail'in içine yerleştirildi.

Burada kullanıcılar (buzz ya da vızıltı adı verilen) gizli ya da açık durum güncellemeleri yapabilecek, içeriklerini Twitter, Youtube, Flickr ve Picasa gibi sitelerde paylaşabilecek.

Buzz simgesi ile işaretlenen mesajlar, Gmail'in içindeki gelen kutusu ile birleştirilecek.

Özel durum güncellemeleri, otomatik olarak kullanıcıların profil sayfalarına yansıyacak.

Açık durum güncellemelerine ise arama motorları yoluyla erişilebilecek.

Buzz, kişilerin "takip edilebilmesi" gibi özellikleri yönünden Twitter ve paylaşılan içeriği "beğenme" gibi özellikleri açısından Facebook'tan bazı unsurları içerecek.

Cep telefonundan konum bildirme

Yeni hizmet, kullanıcılarının paylaştığı ve sizin de hoşunuza gidebileceğini düşündüğü içeriği size tavsiye edecek.

Google, Buzz'ı harita servisi ve mobil platformlar ile de entegre hale getirdi.

Image caption Google, 2004'te de Orkut adlı bir sosyal ağ açmıştı

Örneğin, Android işletim sistemini kullanan cep telefonları için mobil bir uygulama da kullanıcılara sunuluyor.

Cep telefonlarından yapılan durum güncellemelerinde, kullanıcıların bulunduğu yer de kaydedilerek mesaja eklenecek.

Diğer kullanıcılar da yakınlarında bulunan kişilerin kamuya açık mesajlarında arama yapabilecek.

Açık güncellemeler, restoran ve tiyatro değerlendirmelerinin de yer aldığı Google Places adlı işletme dizinine de eklenecek.

Buzz, cep telefonlarındaki Google Harita uygulaması ile de entegre edildi.

Orkut deneyimi

Google, aslında sosyal paylaşım işine ilk kez girmiyor.

Şirket 2004 yılında da Orkut adlı bir siteyi tanıtmıştı.

Adını Google çalışanı yaratıcısı Orkut Büyükkökten'den alan "Orkut" her ne kadar Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde çok tutulsa da geri kalan her yerde Facebook'un gölgesinde kalmıştı.

Google yakın zaman önce de Google Wave adlı bir hizmeti tanıtmıştı.

Google Wave, e-posta ile anında mesajlaşmayı birleştiren ve bir belge üzerinde birden fazla kişinin gerçek zamanlı olarak çalışabilmelerini sağlayan bir hizmet.

Facebook şu anda dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi.

Geçen hafta görünüm ve tasarımını değiştiren Facebook, bu değişiklikler yoluyla mesaj arama ve sohbet özelliklerini kolaylaştırmayı hedefliyor.