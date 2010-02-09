Filipinler katliamında 196 kişiye daha suçlama getirildi

Image caption Maguindanao katliamında 57 kişi öldürülmüştü

Filipinler'de Kasım ayındaki Maguindanao katliamıyla ilişkili görülen 196 kişi daha cinayet işlemekle suçlandı.

Seçimler öncesinde Maguindanao vilayetinde girişilen katliamda, 31'i gazeteci olmak üzere 57 kişi öldürülmüştü.

Katliama karışmakla suçlananlar arasında eski vilayet valisi ve Cumhurbaşkanı Gloria Arroyo'nun müttefiki Andal Ampatuan da bulunuyor.

Andal Ampatuan, güneydeki Mindanao adasında yer alan Maguindanao'da siyasi egemenlik kurmuş olan ve özel askerî güce sahip olan ailenin lideri.

Ampatuan'ın aynı adı taşıyan oğlu da, siyasi alanda rakip bir aileye ve birlikte seyahat ettikleri gazetecilere yönelik saldırıda, cinayetle suçlanmıştı.

Oğul Ampatuan'ın kefalet davası hala sürüyor. Şimdi Ampatuan davası, diğer 196 zanlıya ilişkin iddianamelerle birleştirilecek.

Fransız Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Savcı Leo Dacera, haklarında suçlama getirilen kişilerin işlenen cinayet suçuyla bağlantılarının saptandığını belirtti.

Diğer zanlıların da kefalet başvurusunda bulunmaları bekleniyor.

Söz konusu katliamda öldürülen kişiler, liderlerini yerel seçimler için resmen aday göstermeye giden grubun içinde yer alıyorlardı.

Öldürülenlerin cesetleri, bir toplu mezarda bulunmuştu.

Filipinler'deki bu suçlamalar cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyanın başladığı sıraya rastlıyor.