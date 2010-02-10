Haiti depreminde ölü sayısı 230 bin

Haiti hükümeti geçen ay meydana gelen depremde 230 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Image caption Binlerce kişi sadece güneşten korunabildikleri barınaklarda yaşıyor

Resmi makamların daha önceki tahminleri ülkeyi yerle bir eden depremde yaklaşık 200 bin kişinin öldüğü şeklindeydi.

Bu rakam, beş yıl önce pek çok Asya ülkesini vuran deprem ve tsunami felaketinin yol açtığı ölümlere yakın.

Başkent Port au Prince'teki BBC Muhabiri ülkede hala binlerce kişinin yardım beklediğini, yağmur sezonunun yaklaşmasıyla barınak krizinin de daha da büyük ciddiyet kazandığını belirtiyor.

Son açıklama 12 Ocak'ta meydana gelen depremin kesin bilançosunu yansıtmıyor.

İletişim Bakanı Marie-Laurence Jocelyn Lassegue bu sayının artabileceğini belirtiyor. Depremde yaklaşık 300 bin kişi de yaralandı.

Açıklanan rakamlar ailelerin defnettiği yakınlarını ya da özel cenaze evlerinde defnedilenleri yansıtmıyor.

Haitililer depremin ilk ayını, ayinlerle ve oruç tutarak anmaya hazırlanıyor.

Hastalık endişesi

Ülkede on binlerce kişi için çadır kentler oluşturma girişimleri sürüyor. Fakat kent merkezindeki açık alanlarda ortaya çıkan derme çatma kamplarda hala binlerce kişi, direklerin üzerine gerilmiş örtü ve brandalar altında, bir arada yaşıyor.

Yetkililer bu ortamda hastalıkların yayılmasından endişe ediyor.

Bu arada depremde hasar görmüş olan bir süpermarket, içinde insanlar olduğu sırada çöktü.

Kurtarma ekipleri başkentin en büyük alışveriş merkezi olan beş katlı binadaki süpermarkette bu sırada beş ila sekiz kişi bulunduğunu düşünüyor.

Bu kişilerin yağma amacıyla içeri girmiş olabileceği söyleniyor. Ancak Fransız haber ajansı AFP yaklaşık altı saat süren aramadan sonra olay yerinde sağ kalan kimse olmadığına hüküm veren ekiplerin olay yerinden ayrılmaya başladığını bildirdi.

Doktorlar ise hafta başında ulaşılan bir depremzedenin 27 gün boyunca enkaz altında kalmış olabileceğini düşünüyor.

Adı Evans Monsigrace olarak açıklanan ve deprem anında pilav pişirdiğini söyleyen kişinin nasıl bu kadar uzun süre sağ kalmış olabileceği açıklanamadı.

Uluslararası kurtarma ekipleri, depremden sonra sadece 135 kişiye sağ olarak ulaşabilmişti.

Bunların sonuncusu iki hafta önce kurtarılmıştı.