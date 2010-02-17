Tutankamon sıtmadan ölmüş olabilir

Image caption Tutankamon'un atlı arabasından düşerek öldüğüne ya da komplo sonucu öldüğüne inanılıyordu

Mısır Firavunu Tutankamon'un ölüm nedenini araştıran uzmanlar, 'Çocuk Kral'ın sıtma hastalığından ölmüş olabileceğini açıkladılar.

Bu son bulgularla, Tutankamon'un cinayete kurban gittiği yolundaki kuramlar da geçerliliğini yitirebilecek.

Bilim adamları, iki yıldır 19 yaşındaki firavunun mumyasından kan izlerini ve DNA'sını çıkarmaya çalışıyorlardı.

Journal of the American Medical Association dergisinde yer alan araştırma sonuçlarına göre Tutankamon'un kanında sıtma parazitine rastlandı.

90 yıllık giz

1922 Yılında Howard Carter'ın Krallar Vadisi'nde Tutankamon'un bozulmamış mezarını ortaya çıkarmasından bu yana, Mısır tarihi uzmanları, 19 yaşındaki Firavunun niçin bu kadar genç bir yaşta öldüğü konusunda tezler yürütüyordu.

Bazıları Tutankamon'un atlı arabasından düşerek öldüğünü savunurken, diğerleri olayın ardında komplo bulunduğuna inanıyordu.

Ancak Tutankamon'un genç yaşta ölmesi ve yerine geçecek veliaht bırakmaması nedeniyle, Firavunun, ailesindeki kalıtsal bir hastalıktan muzdarip olabileceği de düşünülüyordu.

Mısır uygarlığına ait kalıntılar, dönemin kraliyet ailesinin kıvrımlı ve kadınsı vücutlara sahip olduklarını gösteriyor. Kimi uzmanlar da, bunun, Marfan sendromu gibi kalıtsal hastalıkların tipik özelliği olduğunu belirtiyorlar.

Ancak Mısır'ın baş arkeoloğu Dr. Zahi Hawass bu tezleri reddediyor.

Dr. Hawass ile ekibi, Tutankamon ile kraliyet ailesindeki diğer on kişinin mumyaları üzerinde titiz bir çalışma yürüttüler. İncelemeye aldıkları mumyalardan ikisinin genetik verileri, bunların, genç firavunun büyükannesi ile büyük olasılıkla babasına ait olduklarını gösteriyor.

Uzmanlar, Tutankamon ile kraliyet ailesindeki diğer kişilerin Marfan hastalığından muzdarip olduklarını gösteren hiçbir belirti bulunmadığını ve sanat kalıntılarındaki dolgun görüntülerin, dikkati başka yöne çekmeye yönelik bir girişim ya da düpedüz zamanın modası olduğunu kaydediyorlar.

Bununla birlikte uzmanlar, 'Çocuk Kral'ın kalıtsal bir hastalığa sahip olabileceğini belirtiyorlar. Bu da, kişinin ayaklarını ve bel kemiğini etkileyen Kohler 2 hastalığı.

Firavun Tutankamon'un ölümüne bu hastalık yol açmamışsa da, beraberinde niçin çok sayıda yürümesinde yardımcı olmak için kullanılabilecek değnek bulunduğunu açıklayabilir.

Tutankamon, ölümünden kısa bir süre önce bacağını kırmıştı. Bilim adamları, bu noktanın önem taşıdığını söylüyorlar.

Genç Firavunun kırık bacak kemiği gerektiği gibi kaynamamış ve işlevini yitirmeye başlamıştı. Bu da Tutankamon'u zayıflattı ve hastalıklara açık halde bıraktı.

Uzmanlar, Firavun Tutankamon'un, genelde kötüleşen sağlığına bir de sıtma hastalığının eklenmesi ardından öldüğüne inanıyorlar.

'Çocuk Kral'ın mumyasını incelemiş olan Liverpool Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Bob Connoly ise, Tutankamon'un sıtmadan öldüğü tezlerini kuşkuyla karşılıyor; "Sırf kanında parazit var diye sıtmaya yakalandığı veya sıtmadan öldüğü söylenemez. Hastalık kendisinde hiçbir etki yapmamış da olabilir. Ben, hala, Tutankamon'un atlı arabasından düşmesi sonucu öldüğüne inanıyorum. Göğsünde bir çukur bulunuyor ve kaburgaları da kırılmış halde." diyor.