'Balyoz'da yeni gözaltılar

'Balyoz Darbe Planı' soruşturması çerçevesinde savcılıkça sorgulanan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ile emekli Korgeneral Engin Alan, mahkemeye sevk edildi.

Image caption Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına Beşiktaş Adliyesi'nde

Bu kapsamda Türkiye'nin 13 ilinde 1'i emekli 18 asker daha gözaltına alındı.

Balyoz Planı iddialarıyla gözaltına alınanlardan eski kuvvet komutanları Örnek ve Fırtına dün serbest bırakılırken, bugün gözler eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'a çevrildi.

Böylece ilk tutuklama dalgasından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan kimse kalmadı.

Örnek ve Fırtına serbest

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı nezaretinde savcılık sorguları yapılan eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına mahkemeye sevkedilmeden serbest bırakıldılar.

''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, ''Gerek şahsıma gerek Hava Kuvvetleri'ne gerekse kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik doğruymuş gibi gösterilen hususlardaki eksiklikleri, yanlışlıkları açıklamak için, yapılmakta olan hukuki bir sürecin aydınlatılması için buradaydım'' dedi.

Emekli Orgeneral Fırtına, gazetecilerin ''Neyle suçlandınız?'' şeklindeki sorularını ise yanıtsız bıraktı.

''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygun da, savcılık sorgusunun ardından denetimli olarak serbest bırakıldı.

Saygun, bu kararın ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak sivil bir araçla adliyeden ayrıldı.

Daha geç saatlerde ise ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 7 muvazzaf subay ile 1 emekli albay tutuklandı.

30 tutuklu

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarınca sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 7 muvazzaf subay ile emekli Kurmay Albay Bülent Tunçay'ın tutuklanmasına karar verildi.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Albay Mehmet Yoleri ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma sürecinde gözaltına alınan yaklaşık 50 kişiden tutuklananların sayısı 30'a yaklaşıyor.

"Balyoz Planı"nın, 2003 yılında 1. Ordu Komutanlığı'nda üst düzey askerler arasında yapılan bir seminer sırasında hazırlandığı iddia ediliyor.

İddialara göre, İstanbul'daki Beyazıt ve Fatih camiileri bombalanacak, Ege'de bir Türk F-16 uçağı düşürülerek, Yunanistan'la savaş ortamı yaratılacak ve böylece hükümet ülkeyi yönetemediği gerekçesiyle devrilecekti.

Genelkurmay Başkanlığı bu iddiaları sert bir dille yalanlamış ve söz konusu belgelerin harp oyunundan, yani farazi durumlara hazırlık senaryosundan ibaret olduğunu belirtmişti.