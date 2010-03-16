Erdoğan: Ermenistan diaspora ipoteğinden kurtulmalı

Image caption Erdoğan müzakere fasılları konusunda AB'yi uyardı

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni tasarısı nedeniyle yaşanan krizin Ermenistan'a zarar vereceğini savunarak, Ermenistan'ın dostları olan ülkelerin iki ülke arasındaki normalleşme sürecine yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

İngiltere'yi ziyaret eden Erdoğan, Londra'da, BBC Türkçe'ye özel bir mülakat verdi ve Hüseyin Alkan'ın Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin yanı sıra, Kıbrıs, Avrupa Birliği ve Ortadoğu'ya ilişkin sorularını yanıtladı.

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"Biz tabii sıfır sorun politikamızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ama biz elimizi uzatırken karşımızdaki elini yumruk haline getiriyorsa bizim yapacak bir şeyimiz olmaz." diyen Erdoğan, 'son dönemde kabul edilen Ermeni tasarıları karşısında Türk dış politikası sıkıştı' eleştirilerini reddetti:

"Şu anda böyle bir şey problem söz konusu değil. Ermenistan'la ilgili gelişmelerde de sıkıntı bizim değil, sorun bizim değil, aslında Ermenistan'ındır... Ve şu anda Ermenistan'ın çok önemli bir kararı vermesi lazım: Diasporanın ipoteğinden Ermenistan'ın kurtulması lazım. Eğer Ermenistan'ı seven ülkeler varsa, başta Amerika, Fransa, Rusya olmak üzere, bir defa Ermenistan'ı diasporanın ipoteğinden kurtarmaları gerekir."

Kıbrıs AB içinde siyasi ur haline gelebilir

Erdoğan, AB ile ilişkiler konusunda da Kıbrıs'taki limanların açılması talepleri ve bunun müzakerelere etkisini değerlendirdi.

Çıkmazın nasıl aşılacağını düşünmenin sadece Türkiye'nin görevi olmadığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

BÜRGENSTOCK SÜRECİ Kıbrıs'ta 2004 yılında adanın yeniden birleşmesine yönelik Annan Planı için yapılan referandum öncesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm tarafların İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında yürütülen görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, adada referanduma gidilmesi kararı alınmıştı. Bu görüşmeler ile başlayan süreç, Bürgenstock Süreci olarak adlandırılıyor.

"Biz tabii bir defa AB'nin ahde vefa sürecini işletmesini istiyoruz. Bu ta Bürgenstock'ta başlayan bir süreçtir ve hala yerine getirilmemiştir ve bu sıkıntılar devam ediyor devam edecektir."

Erdoğan, kapalı olan fasıllar konusunda da bir revizyonun gündeme gelmesi gerektiğini belirtti:

"Çünkü şu anda üzerinde konuşabileceğimiz dört fasıl var. Bu dört fasıl üzerinde şu anda çalışıyoruz. Öyle zannediyorum ki İspanya'nın dönemi önemli bir işaret fişeği olacak. Öyle görüyorum ve bu beklentimiz var. Ve son şubat'ta ispanya'ya yaptığım ziyarette de bunbu sayın başbakanla ayrıca görüştük."

"Bundan sonra eğer Avrupa Birliği, 'biz bu konuyu kenara koyalım' diyorsa, bu 'Türkiye'yi kenara koyalım' anlamına gelir ve Kıbrıs da bunlar için adeta kendi içlerinde bir siyasi ur haline gelir."

* Bu mülakatı 17 Mart Çarşamba günü TSİ 16.30'da NTV'de yayınlanan Dünya Gündemi TV programında izleyebilirsiniz.