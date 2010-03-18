AB dış politika şefi Gazze'de

Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu şefi Catherine Ashton'ın bugün Gazze'ye vardı.

Image caption Ashton, Gazze'ye giden en üst düzey Batılı yetkililerden biri olacak.

Ashton, Hamas'ın iktidarı devralmasından bu yana Gazze'ye giden en üst düzey Batılı yetkililerden biri.

İsrailli yetkililer ise Gazze'den topraklarına yönelik roket saldırısı düzenlendiğini ve bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Roket, İsrail'in güneyindeki Netiv Ha'assera kibbutzunu vurdu.

Gazze'de militanlar, İsrail'e yüzlerce roket atarken, İsrail'in 2009'un Ocak ayında düzenlediği saldırıdan bu yana ilk kez can kaybına yol açtılar.

Ashton, saldırının ardından her tür şiddeti kınadığını ve sorunlara barışçıl çözümler bulmaları gerektiğini söyledi.

Catherine Ashton'ın Filistin topraklarına ziyareti, AB'nin Orta Doğu barış görüşmelerini canlandırmak için yeniden bastırdığı bir dönemde geliyor.

AB'nin dış politikadan sorumlu şefi Ashton'ın Filistin Başbakanı Salam Feyyad ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le bir araya gelmesi bekleniyor.

Ancak BBC Gazze muhabiri Jon Donnison, asıl olarak Gazze ziyaretinin ilgi çektiğini söylüyor.

Muhabirimiz, geçtiğimiz yıl Gazze'yi yalnızca iki Avrupalı dışişleri bakanının ziyaret ettiğini hatırlatıyor ve bunun nedenlerinden birinin, İsrail'in yabancı yetkililerin Gazze'ye girişine izin vermemesi, diğerinin ise Hamas'ı tanımayan ülkelerin yetkililerinin Gazze'yi ziyaret etmek istememeleri olduğunu ifade ediyor.

Abluka

Ashton'ın ziyareti, BM tarafından memnuniyetle karşılandı.

BM, Gazze'nin abluka altında olmasının yüzbinlerce Gazzelinin yoksulluk içinde yaşamasına yol açtığını belirtiyor.

BM'nin Gazze'deki en üst düzey yetkilisi John Ging, Gazzelilerin Ashton'ın ziyaretinden tek bir beklentisi olduğunu, İsrail ablukasının kalkmasını umduklarını söyledi.

Ging, "Eyleme geçmek zorundayız. Ortaçağ dönemlerinden kalma bin gün, bin gece süren bir abluka çok fazla... Bu bir utanç kaynağıdır." dedi.

Ashton'ın Kahire'de başlayan Orta Doğu temasları Lübnan, Suriye ve Ürdün'ü de kapsayacak.

Ashton dün de Kudüs'te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşmüş ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'la bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısında Ashton, İsrail'in bir an önce müzakere masasına dönmesi gerektiğini söylemişti.

Ashton, Gazze ziyaretinin ardından Moskova'ya geçerek, AB, ABD, BM ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü'nün toplantısına katılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da sözkonusu toplantı için Moskova'da bulunuyor.