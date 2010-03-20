BM Genel Sekreteri Ortadoğu'da barış için girişim başlattı

Image caption İsrail'in yeni yerleşim planları bölgede gerilimi tırmandırdı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon Filistinli liderlerle bir araya geliyor.

Genel Sekreterin görüşmesi İsrail ile Filistinliler arasında barış görüşmelerini yeniden başlatma girişiminin bir parçası.

Ban Ki-Moon önce Ramallah'ta Filistin Yönetimi Başbakanı Selam Fayyad ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile görüşecek.

Dün BM, ABD, AB ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü İsrail'in Doğu Kudüs'teki bir Yahudi yerleşiminde 1600 yeni konut inşa etme kararını kınamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban ki Moon İsrail'e tüm yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki yerleşimlerini genişletme kararını kınayan Genel Sekreter, kentin statüsünün müzakerelerle belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar Orta Doğu Dörtlüsü'nden gelen açıklamayla İsrail üzerindeki baskının arttığına dikkat çekiyor.

Moskova toplantısının başlamasından birkaç saat önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı arayarak hükümetinin hazırladığı güven artırıcı önlemleri açıkladı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimciler için yeni konut inşa etme planları yüzünden Washington ile İsrail arasındaki ilişkilerde gerilim yaşanıyordu.

Dün Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin isabet ettiği bir kibutzda, Taylandlı bir işçi hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde de, İsrail uçakları Gazze'de altı hedefe saldırı düzenledi; ancak bu saldırılarda ciddi bir kayıp verildiğine dair herhangi bir haber gelmedi.

İsrail ile Filistin arasında yeniden tırmanmaya başlayan şiddet, Avrupa Birliği'nin yeni dış politika yetkilisi Catherine Ashton'ın Gazze'ye yaptığı ziyarete denk geldi. Ashton, Hamas Grubunun Filistin'de yönetimi ele almasından bu yana, Gazze'yi ziyaret eden en yüksek düzeydeki birkaç Batılı liderden biri oldu.