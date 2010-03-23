Google Çin'de sansürü durdurdu

İnternet devi Google, Çinli yetkililerin uyarılarına karşın Çin'deki arama motorunda sonuçları sansürlemeyi durdurdu.

Image caption Google 2006'dan bu yana Çin'de faaliyet gösteriyordu

ABD'li şirket Çinli kullanıcıların Hong Kong'taki sansürsüz arama motoruna yönlendirileceğini belirtti.

Google geçtiğimiz Ocak ayında 'Çin'den gelen sofistike siber saldırılardan' şikayet etmişti.

Çin ise Google'ı Çin pazarına girerken verdiği, yasalar uyarınca arama sonuçlarını filtreleme yönündeki 'yazılı taahüdünü' ihlal etmekle suçladı.

Xinhua Haber Ajansı'na konuşan bir yetkili, Google'ın bu taahüdü görmezden gelmesinin tamamen yanlış olduğunu ve geçmişteki siber saldırı suçlamalarının mantıksız olduğunu söyledi.

Ayrıca, Çinli yetkililerin Google'la Ocak ve Şubat ayında yaptıkları toplantılarda yasalara uydukları sürece ülkeede faaliyet gösterebileceklerini sabırla anlattıklarını ifade etti.