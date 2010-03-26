Vatikan taciz iddialarına kızgın

Vatikan, Papa 16.Benedikt'in 1990'lı yıllarda Vatikan'da görevli bir kardinalken, 200 çocuğu taciz etmekle suçlanan bir rahiple ilgili şikayetleri örtbas ettiği iddialarını kınadı.

Image caption Vatikan, Papa'ya yöneltilen suçlamaları reddediyor

Papa olmadan önceki adıyla Kardinal Joseph Ratzinger, 1990'larda Vatikan'ın çocuk istismarı iddialarını araştırmaktan sorumluydu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde sağır çocuklar için kurulu bir okulda görevli rahip Lawrence Murphy'nin bu dönemde yaklaşık 200 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiaları kendisine iletildiği halde, Katolik Kilisesi'nin başına geçecek olan kardinalin bu şikayetlere hiç bir cevap vermediği öne sürüldü.

New York Times gazetesi, gördüğünü söylediği belgelerde, Papa'nın kendisine iletilen iki mektuba yanıt vermediğini yazıyor.

Gazetenin aktardığı iddialara göre, konunun ileriki yıllarda kilise içi bir soruşturmada ele alınması girişimi o dönem Papa'nın yardımcısı olan Vatikan yetkilisi tarafından durduruldu.

Soruşturmanın, rahip Murphy'nin sağlık durumu nedeniyle sürdürülemeyeceği açıklanmıştı.

Vatikan'da yayımlanan bir gazetenin başyazısında, iddiaların Papa'ya 'karşı aşağılık' bir saldırı olduğu belirtildi ve hiçbir örtbas etme girişiminin olmadığı savunuldu.

Saint John's Sağırlar Okulu'nda cinsel istismara uğradığını söyleyen öğrencilerin şikayetleri 1955 yılına dek geriye gidiyor.

Rahip Murphy ile ilgili iddialar yıllar içinde giderek yoğunlaşınca, Katolik Kilisesi 1970'li yıllarda tartışmalı rahibi sağırlar okulundan alarak gene çocukların bulunduğu kiliseye bağlı başka bir okula tayin etmişti.

1998 yılında ölen Lawrence Murphy tarafından istismar edildiklerini söyleyen eski öğrenciler ve aileleri konuyu mahkemeye taşıyarak tazminat talep ediyor.

Rahip Murphy 90'lı yıllarda Kardinal Joseph Ratzinger'ye ilettiği talebinde ''Yaşlı bir adam olduğunu ve rahipliğin saygınlığı içerisinde ölmesine izin verilmesini'' istemişti.

Vatikan yetkilileri, davanın çok trajik olduğunu belirtmekle birlikte, Papa Benediktus'un kardinalliği döneminde hiç bir suçu örtbas etmeye çalışmadığını açıkladılar.