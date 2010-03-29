Moskova metrosunda çifte intihar saldırısı

Rus yetkililer, başkent Moskova'da iki ayrı metro istasyonunda kadın intihar saldırganlarının sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda en az 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

24 kişinin öldüğü ilk patlama şehir merkezindeki Lubyanka metro istasyonunda yerel saatle sabah 7:56'da meydana geldi. 20'den fazla kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sözkonusu istasyon, Rus Federal Güvenlik Servisi FSB'nin merkezine yakın bir noktada yer alıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanı İrina Andriyanova, ilk patlamada trende bulunan 13 kişi ile peronda bulunan 11 kişinin öldüğünü söyledi.

Moskova'daki BBC muhabiri Richard Galpin, son saldırıyı henüz hiçbir grubun üstlenmediğini fakat önceki saldırılardan Çeçenistan'ın bağımsızlığı için savaşan militanların sorumlu olduğunu söylüyor.

Rus Bakan, "Yangın çıkmadı. Olağanüstü hal birimleri ve itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyorlar." dedi.

Bundan yaklaşık 40 dakika sonra Park Kulturi metro istasyonunda meydana gelen ikinci patlamada ise en az 14 kişinin öldüğü ifade edildi.

Image caption Patlamalar, Moskovalıların metroyu yoğun bir şekilde kullandıkları sabah saatlerinde meydana geldi.

Moskova metrosu, dünyanın en çok kullanılan metrolarından biri... Moskova metrosunu günde yaklaşık 5,5 milyon kişi kulllanıyor.

İntihar eylemi

Rus yetkililer, olay yerindeki ilk incelemelerin saldırıların kadın intihar eylemcileri tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini açıkladı ve saldırıları birer "terör" eylemi olarak nitelendirdi.

BBC'nin Moskova'daki muhabiri Rupert Wingfield Hayes, saldırıların sorumluluğunu henüz hiç bir grubun üstlenmediğini belirtiyor.

Muhabirimiz, buna karşın patlamaların eş güdümlü gibi göründüğüne de dikkat çekiyor.

Rus iç istihbarat örgütü FSB'den yapılan açıklamada, saldırının muhtemelen hükümet güçlerinin İslamcı militanlara karşı operasyonlar düzenlediği Kuzey Kafkasya'daki örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Rusya Federasyonu Başkanı Dimitri Medvedev, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatı verdi.

Rus birlikleri son haftalarda militanlara karşı ilerleme kaydetmişti.

Şubat ayında, İnguşetya'da düzenlenen operasyonlarda en az 20 isyancının öldürüldüğü ileri sürülmüştü.

Moskova metrosu Şubat 2004'te de büyük bir saldırıya hedef olmuş, Paveletskaya metro istasyonunda bir bombanın patlaması sonucunda en az 39 kişi ölmüştü.

Bundan altı ay sonra düzenlenen bir intihar eyleminde de 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki saldırıdan da Çeçen isyancılar sorumlu tutulmuştu.