Dağıstan'da bombalı saldırı: 12 ölü

Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki özerk cumhuriyetlerinden Dağıstan'ın Kızılyar kentinde 20 dakika arayla gerçekleşen saldırılarda 12 kişi öldü.

Image caption Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'de Ocak ayında bir karakol hedef alınmıştı

Ölenler arasında bir polis müdürü ve memurları da var.

İlk patlama İçişleri Bakanlığı ve Rus istihbarat servisi FSB'ye ait binaların yakınında meydana geldi.

Bu ilk saldırının bomba yüklü bir araçla düzenlendiği, saldırganın trafik polisi tarafından durdurulduğunda patlayıcıları atışlediği bildiriliyor.

İkinci patlama ise 20 dakika sonra aynı caddede meydana geldi.

Olay yerine yaklaşan polis üniforması giymiş bir intihar eylemcisinin kendini havaya uçurduğu aktarılıyor.

Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetlerden Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya'da son iki yılda Rusya'nın atadığı yerel yöneticiler ve güvenlik güçlerine saldırılarda artış görünüyor.

Haziran 2009'da bölgenin içişleri bakanı öldürülmüştü.

İki gün önce de Moskova metrosuna yönelik bombalı saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

İki kadın intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirilen eş güdümlü saldırılar, Şubat 2004'ten bu yana Moskova'da yaşanan en kanlı saldırılardı.

Şubat 2004'te Paveletskaya istasyonunda bir bombanın patlaması sonucunda 40 kişi ölmüştü.

Bundan altı ay sonra bir diğer metro istasyonunda düzenlenen intihar eyleminde de 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki saldırıdan da Çeçenistan'daki isyancılar sorumlu tutulmuştu.

Çeçen isyancıların lideri Doku Umarov bu saldırının sorumluluğunu üstlenmiş ve geçtiğimiz ay "Savaşı Rus kentlerine taşıyacağını" söylemişti.

Hafta başındaki saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Ancak Rus yetkililer Kuzey Kafkasya merkezli radikal İslamcıları sorumlu tutuyor.