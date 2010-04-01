Hindistan'da biyometrik nüfus sayımı yapılıyor

Hindistan'da bir milyarı aşkın nüfusun sayım işlemlerine bugün başlanıyor.

Image caption Bu, Hindistan'ın 15'inci nüfus sayımı olacak.

Nüfus sayımında, 15 yaşın üzerindeki tüm vatandaşların fotoğrafları çekilecek ve parmak izleri alınacak.

Ardından tüm vatandaşlara kimlik kartları verilecek.

Hükümet, böylece biyometrik bir ulusal veri tabanı oluşturmayı planlıyor.

Sayıları 2,5 milyonu geçen sayım yetkilileri, bir yıl boyunca, 7000'den fazla kent ve 60.000'den fazla köyü ziyaret edecek.

Böylece Hindistan'ın yaklaşık 1 milyar 200 milyonluk nüfusunu cinsel kimlik, din, meslek ve eğitimlerine göre sınıflandırmaya çalışacaklar.

Ayrıca bu nüfus sayımında ilk kez internet ve cep telefonu kullanımı ya da tuvalet ve içme suyuna ulaşım gibi konularda da halka sorular yönlendirilecek.

Bu, Hindistan'ın 15'inci nüfus sayımı olacak.

Güvenilir veri

Sayımın maliyetinin 60 milyar rupi yani yaklaşık 1,3 milyar doları bulması bekleniyor.

Hindistan'da 1872 yılından bu yana yaklaşık her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılıyor. BBC'nin Delhi'deki muhabiri Sanjoy Majumder, nüfus sayımının yalnızca hükümet politikalarının belirlenmesi açısından değil özel şirketlerin pazarlarını teşhis etmeleri için de Hindistan'daki başlıca güvenilir veriyi sunduğunu söylüyor.

Nüfus sayımıyla ilgili ilk sonuçların Kasım ayından itibaren açıklanması bekleniyor.

Kesin sonuçların açıklanmasının ise 2011 ortalarını bulacağı belirtiyor.