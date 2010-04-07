Daimler, Renault ve Nissan'dan üçlü ortaklık

Alman otomobil üreticisi Daimler, Fransız- Japon ortaklığındaki Renault - Nissan ile kapsamlı bir işbirliğine gidiyor.

Image caption Ortak teknolojiden Daimler'in Mercedes Benz markası da yararlanacak

Küresel düzeydeki ortaklık kapsamında otomobil devleri, birbirlerinin yüzde 3,1'er hissesini alacak.

Renault ve Nissan, 1999 yılından bu yana ortak.

Dolayısıyla Daimler, Renault ve Nissan'a 1,55'er hisse verecek.

Anlaşmaya göre şirketler birbirlerinden ayrı olacak ama teknolojilerini, ayrıca araştırma geliştirme çalışmalarının masraflarını da paylaşacaklar.

Ortak üretim

Şirketlerden yapılan açıklamada, otomobillerin ürün tasarımı açısından marka bazında birbirlerinden ayrışacakları, ancak "ortak geliştirilmiş bir mimariye" sahip olacakları bildirildi.

Buna göre Daimler, Smart'ın iki ve dört koltuklu modellerini, Renault'nun Twingo modeliyle birlikte geliştirecek, üretimde ortak parçalar kullanılacak.

Renault-Nissan'ın ürettiği motorlar da yeni bir Mercedez Benz otomobil modeline uyacak şekilde geliştirilecek.

Nissan şirketlerin elektrikli otomobil ve hafif ticari araç üretiminde beraber çalışacaklarını da belirtti.

2009 satış rakamlarına göre Renault-Nissan, dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi konumunda.

Yıllık satış rakamı ise 6,1 milyonu buluyor.

Renault -Nissan İttifakı'nın yönetim kurulu başkanı Carlos Ghosn, ileride başka otomobil şirketlerine de kapılarını açmayı umduklarını dile getirdi.