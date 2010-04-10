Vatikan yine Papa'yı savunmak zorunda kaldı

Image caption Vatikan, Papa'ya yöneltilen suçlamaları reddediyor

Vatikan, Papa 16.Benediktus'un geçmişte ABD'li pedofil bir papaza karşı harekete geçilmesini geciktirdiği iddialarına karşı Papa'yı savundu.

Bir sözcü, Papa'nın Vatikan'da görevli bir kardinalken yazdığı bir mektuba ilişkin iddiaların, mektubun içeriğini doğru biçimde yansıtılmadığını ileri sürdü.

Papa olmadan önceki adıyla Kardinal Joseph Ratzinger, 1985 yılında yazmış olduğu mektupta Stephen Kiesle'nin rahiplikten alınmasına karşı çıkıyordu.

O zamanlar din adamlarına yönelik cinsel istismar iddialarını ele alan komisyonun başkanı olan Kardinal Ratzinger, söz konusu mektupta, "herhangi bir görevden alma kararına varılmadan önce bunun Kilise'nin hayrına olup olmayacağının göz önüne alınması gerektiğini" belirtiyor.

Vatikan'dan yapılan son açıklamada, Kardinal'in bu tavrıyla, söz konusu rahibi görevden almadan önce konuya temkinli bir yaklaşık sergilemeye çalıştığını söylüyor.

Katolik dünyası konusunda önde gelen bir İngiliz uzman, konunun Vatikan'da bir önceki Papa zamanında başlayan kardinaller arası çekişmeyi su yüzüne vurduğu yorumunu yapıyor.

Geçen ay da, ABD'nin Wisconsin eyaletinde sağır çocuklar için kurulu bir okulda görevli rahip Lawrence Murphy'nin yaklaşık 200 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiaları kendisine iletildiği halde, Katolik Kilisesi'nin başına geçecek olan kardinalin bu şikayetlere hiç bir cevap vermediği öne sürülmüştü.

New York Times gazetesine göre, konunun ileriki yıllarda kilise içi bir soruşturmada ele alınması girişimi o dönem Papa'nın yardımcısı olan Vatikan yetkilisi tarafından durduruldu.

Soruşturmanın, rahip Murphy'nin sağlık durumu nedeniyle sürdürülemeyeceği açıklanmıştı.

Rahip Murphy 90'lı yıllarda Kardinal Joseph Ratzinger'ye ilettiği talebinde ''Yaşlı bir adam olduğunu ve rahipliğin saygınlığı içerisinde ölmesine izin verilmesini'' istemişti.