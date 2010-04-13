Erdoğan ve Obama buluştu

Nükleer Güvenlik Zirvesi için Washington'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, dün düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, "Bu fırsattan yararlanarak Başbakan Erdoğan ile görüş alış verişinde bulunmak istedik." dedi.

Bu arada Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Obama, dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'la görüşmesi sonrası Türkiye ve Ermenistan'a, ''ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin ilerletilmesi'' çağrısında bulundu.

Obama yaptığı ikili görüşmede, konuyla ilgili protokollerin parlamentolarda onaylanması için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısını dile getirdi.

Görüşmede Obama'nın, ''Ermeni demokrasisine olan desteğini'' de belirttiği açıklandı.

Erdoğan'ın Sarkisyan'la görüşmesi

Erdoğan da dün Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile ikili bir görüşme yaptı.

Erdoğan ile Sarkisyan, Washington Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşme, ilişkilerin normalleşmesi yönünde imzalanan protokollerin ardından, Erdoğan ile Sarkisyan arasında liderler düzeyinde yüz yüze yapılan ilk temas.

Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki kurulmasını ve sınırların açılmasını öngören protokoller, geçen Ekim ayında İsviçre'nin Zürih kentinde iki ülkenin dışişleri bakanlarınca imzalanmıştı.

Ancak bu protokollerin uygulanabilmesi için her iki ülkenin parlamentolarının onayını alması gerekiyor.

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi, Mart ayı başlarında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan tasarıyı 22 'hayır' oyuna karşı, 23 'evet' oyu ile kabul etmiş, kararın ardından Ankara, Washington Büyükelçisi Namık Tan'ı görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırmıştı.

Büyükelçi Tan, nükleer zirve öncesinde Washington'a geri döndü.