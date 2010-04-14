Polonyalı liderin nereye gömüleceği ülkeyi böldü

Image caption Wawel Katedrali Polonya tarihinde özel bir yere sahip

Uçak kazasında ölen Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynski ve eşinin Krakow katedraline gömülmesi kararı ülkeyi ikiye böldü.

Tarihi Krakow kentinde yer alan Wawel Katedrali, Polonyalı kral ve azizlerin gömülü olduğu mekan.

Cumartesi günkü uçak kazasında ölen Lech Kaczynski, katedrale gömülecek ilk cumhurbaşkanı olacak.

Krakow'da sokağa dökülen yüzlerce kişi protesto eylemi düzenleyerek Kaczysnki'nin başka bir yere defnedilmesini istedi.

Pazar günü yapılacak olan cenaze törenine ABD Başkanı Barack Obama dahil dünyanın dört bir yanından liderler katılıyor.

Polonya'daki BBC muhabiri, Rusya'da anma törenine giderken uçağı düşen Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin ardından ulus olarak yas tutan Polonya'da birlik ve bütünlük havasının ölen liderin toprağa verileceği yer konusunda bozulduğunu söylüyor.

Polonya'nın önde gelen gazetelerinden Gazeta Wyborzca ön sayfadan yayımladığı baş yazısında 'aceleye getirilmiş duygusal bir karar' alındığını bildirdi.

Aile mezarlığı

Kaczynski'nin Wawel Katedrali'ne gömülmemesi için internette bir kampanya başlatılırken, Krakow'da gösteri düzenleyen protestocular 'Kralların yanına defnedilemez' yazan dövizler taşıdı.

Orta Çağ'dan kalma Wawel Katedrali, Polonya'nın efsanevi ulusal kahramanlarının gömülü olduğu, çok sayıda turist çeken bir tarihi bir yapıt.

Katedralde aziz ilan edilmiş Polonyalıların kalıntıları, bağımsız Polonya'nın babası olarak bilinen Mareşal Pilsudski ile ulusal kahraman Tadeusz Kosciuszko gibi tarihi önderlerin naaşları bulunuyor.

Protestocular, Lech Kaczynski ve eşi Maria'nın başkent Varşova'da eski cumhurbaşkanlarının gömüldüğü katedralde ya da aile mezarlığında toprağa verilebileceğini söylüyor.

Rusya'da düşen uçakta Kaczynski ve eşinin yanısıra Polonya hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin üst düzey üyelerinin aralarında yer aldığı 90'ı aşkın kişi can verdi.